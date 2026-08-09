Una familia colombiana viajó a Río de Janeiro por un cumpleaños y murió en un accidente de helicóptero

Lo que debía ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños de 15 terminó en tragedia en Río de Janeiro: tres mujeres de una familia colombiana murieron este sábado cuando el helicóptero turístico en el que realizaban un paseo se estrelló en una zona boscosa de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista.

El piloto de la aeronave también perdió la vida, según pudo confirmar en las últimas horas la Agencia Noticias Argentinas.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; su hija Wendy Manrique, de 37; su nieta Sofía Murillo, de 17; y el piloto Alessandro Rocha. Las tres mujeres habían llegado a Brasil el lunes para pasar unos días de vacaciones y participar de los festejos familiares. Durante su estadía habían recorrido distintos puntos turísticos de Río y también visitado Búzios.

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El paseo en helicóptero era parte de la celebración. Seis familiares iban a realizar el recorrido, pero la adolescente que festejaba sus 15 años permaneció en el hangar junto a sus padres y esperaba subir a una segunda aeronave. Ese segundo vuelo nunca llegó a despegar.

Mientras aguardaban, los familiares escucharon que se había producido un supuesto “aterrizaje forzoso” y recién después conocieron la verdadera magnitud de la tragedia.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:10, cuando los bomberos recibieron la alerta y localizaron los restos del Robinson R44 contra una ladera cubierta de vegetación. Tras el impacto, la aeronave explotó y se inició un incendio que se extendió por el bosque. Cerca de 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas participaron del operativo para llegar hasta el lugar, de difícil acceso.

Las causas del accidente todavía son investigadas por las autoridades brasileñas. Por el momento no se informó qué provocó la caída del helicóptero.

La tragedia conmocionó a la familia colombiana, que había llegado a Río pocos días antes con el objetivo de celebrar un momento especial y terminó enfrentando la muerte de tres de sus integrantes. (NA)