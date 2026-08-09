Con dos goles de Caicedo, Huracán le ganó a San Lorenzo de visitante después de 25 años

Huracán venció esta tarde a San Lorenzo y se quedó con un clásico de visitante luego de 25 años, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles del Globo los anotó el ecuatoriano Jordy Caicedo, a los 47 y 52 minutos, del partido disputado en el Nuevo Gasómetro y dirigido por Darío Herrera.

En el Ciclón, además, vio la roja su arquero Orlando Gil, tras un cabezazo a Lucas Blondel, luego del segundo gol y los tumultos generados por el festejo de Jordy de cara a la hinchada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Huracán estuvo en el banco de suplentes el bahiense Tomás Uribe, quien venía de hacer su debut en el empate sin goles ante Atlético Tucumán.

Con este resultado, el equipo que conduce Diego Martínez llegó a 7 puntos y se ubica en la zona alta de la Zona B.

Mientras que los dirigidos por Néstor Gorosito están últimos en la Zona A, con tan sólo tres puntos y sumaron su segunda derrota consecutiva.

En lo sucesivo, Huracán visitará a Sarmiento de Junín, el domingo a las 15.

En tanto San Lorenzo recibirá a Unión, el sábado a las 14.30.

*Los goles y la expulsión

*La síntesis

-San Lorenzo: Orlando Gill; Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba; Nicolás Blanco, Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

-Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés. Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

-Goles en el primer tiempo: 47m Jordy Caicedo (H).

-Goles en el segundo tiempo: 12m Jordy Caicedo (H).

-Expulsados en el segundo tiempo: 17m Orlando Gill (SL).

-Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Teo Rodríguez Pagano por De Ritis (SL); 8m Juan Cruz Rattalino por Río (SL); 9m Gustavo del Prete por Gulli (SL); 19m José Devecchi por Blanco (SL); 21m Ignacio Pussetto por Caicedo (H); 33m Lautaro Mora por Kalinger (H); 45m Óscar Romero por Cortés (H).

-Estadio: Pedro Bidegain.

-Árbitro: Darío Herrera.

-VAR: Lucas Novelli.