Femenino: Argentina derrotó a Venezuela y es bicampeón Sudamericano

Argentina derrotó esta noche a Venezuela, 53 a 44, y se consagró bicampeón Sudamericano Femenino, en el torneo que se disputó en el DAM de Zárate.

Fue el cuarto título de la albiceleste en la historia, como en 1948 (Buenos Aires), 2018 (Colombia), 2024 (Chile) y 2022 (Villa Mercedes, San Luis).

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Melisa Gretter resultó la MVP del torneo, que tuvo en el quinteto ideal a Manuel Ríos (Colombia), Daniela Wallen (Venezuela), Aaliyah Guyton (Brasil) y Florencia Chagas (Argentina)

La base en esta final fue la goleadora, con 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Argentina (53): Melisa Gretter 17, Dalma Piri 2, Florencia Chagas 8, Agostina Burani 7, Sol Castro 2, fi; Julia Fernández, Diana Cabrera 10, Julieta Mungo 7, Sofía Lombardero y Victoria Gauna. DT: Gregorio Martínez.

Venezuela (44): Génesis Rivera 11, Daniela Wallen 6, Aguehil Fajardo 5, Valeria Montero 4, Brianna Herlihy 11, fi; Roselis Silva 0, Darleska Pérez 0, Waleska Pérez 3, Enggy Rudas 4 y Astrid Inojosa. DT: Luz Vargas.

Cuartos: 13-17, 32-24 y 43-36.

Árbitros: Krishna Domínguez (México), Joao Varella (Brasil) y Jassmany Galarza (Bolivia).

Estadio: Espacio DAM (Zárate).