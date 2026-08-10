Nonagonal: lo que dejó la fecha 2 y el Olimpo-Villa Mitre a la vuelta de la esquina

Se disputó el pasado fin de semana la segunda fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que involucra a Villa Mitre y Olimpo, y otorga 4 boletos a los playoffs en busca del primero de los dos ascensos a la Primera Nacional.

Lo que pasó dejó un muy buen triunfo del aurinegro en Mendoza, tras vencer a Huracán Las Heras, por 1 a 0, con gol de Marcelo Olivera.

Con dedicatoria a la cámra: los jugadores de Olimpo festejan el golazo de Olivera en Mendoza. Foto: Prensa Olimpo

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Además del empate del tricolor ante Cipolletti, por 1 a 1 en El Fortín, con tanto de Marcos Escobar.

Estos resultados, sumados a los de la primera fecha, dejaron a los dos equipos de nuestra ciudad con 4 puntos y como líderes del grupo junto a Cipo.

Los jugadores de Villa Mitre celebran el golazo de Marcos Escobar.

Además, la jornada tuvo la gran victoria de Alvarado, en Salta, ante Juventud Antoniana.

El Torito, que venía de purgar la fecha libre, se impuso por 2 a 0 en el Padre Martearena y comenzó la segunda fase con el pie derecho.

El que también sumó de a tres fue Atenas de Río Cuarto, que se recuperó de la derrota ante Villa Mitre venciendo de visitante a Argentino de Monte Maíz, por 2 a 1.

Kimberley, en tanto, tuvo fecha libre.

Estos resultados dejaron la tabla de la siguiente manera luego de las dos primeras fechas:

1°) Olimpo, Villa Mitre y Cipolletti, 4 puntos; 4°) Alvarado, Kimberley y Atenas (Río Cuarto), 3; 7°) Juventud Antoniana (Salta), 1; 8°) Huracán (Las Heras) y Argentino (Monte Maíz), 0.

*Alvarado y Kimberley ya tuvieron fecha libre

*Lo que viene

En el último clásico de noche, Nicolás Capraro dejó una chilena para el recuerdo en El Fortín.

La tercera fecha se jugará entre semana, debido a la jornada postergada por la final del Mundial, lo que obligó a atrasar el cierre de la primera fase.

Por lo que el próximo miércoles se enfrentarán Olimpo y Villa Mitre en el Roberto Carminatti.

En ese sentido, el clásico se jugará de noche luego de 4 años, ya que se confirmó que se jugará las 19.30.

El último antecedente se dio en agosto de 2022, cuando el aurinegro se impuso por 3 a 0 en El Fortín, con goles de Braian Guille (de taco), Nicolás Capraro (de chilena) y Martín Ferreyra (de cabeza).

El resto de la fecha será la siguiente: Atenas (Río Cuarto)-Kimberley, Cipolletti-Argentino (Monte Maíz) y Alvarado-Huracán (Las Heras). Libre tendrá Juventud Antoniana (Salta).

Luego de esto, Villa Mitre recibirá a Alvarado (seguramente el domingo) y luego visitará Juventud Antonia (el viernes 21 por la noche).

Mientras que Olimpo visitará a Argentino de Monte Maíz (el domingo 16) y posteriormente esperará por Kimberley (domingo 23).