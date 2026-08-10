Hamilton-Kardashian: las fotos que confirman el romance del campeón de F1 antes de que arranque Zandvoort 2026

Kim Kardashian y Lewis Hamilton están avivando los rumores de romance. Y algo que volvió a consolidar esa idea fueron las imágenes que publicó en sus redes la modelo y empresaria junto con Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la Fórmula 1, hoy en Ferrari.

A propósito, el piloto británico y la F1 transitan un período de descanso vacacional que culminará el domingo 23 del corriente, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos a las 10 (hora de nuestro país), en el circuito de Zandvoort.

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Kardashian publicó una nueva tanda de fotos en Instagram donde se la ve a ella y a Lewis en actitud cariñosa en diferentes escenarios. La serie de imágenes incluye un ascensor, el asiento trasero de un coche y más. Una de las tomas más llamativas muestra a Lewis con la mano apoyada en el estómago de Kim mientras ambos posan para una selfie frente al espejo.

La pareja apareció abrigada con prendas de piel en varias fotografías.

Las fotos ofrecen a los fans un vistazo a lo que parece ser una dinámica bastante cómoda entre ambos. Se los ve relajados y cariñosos durante todo el recorrido.. También se incluyeron algunas fotos de los hijos de Kim.

Kim y Lewis han sido objeto de rumores de romance durante meses. Cada vez que aparecen juntos en público se desata un revuelo en internet.

Últimamente, han estado compartiendo imágenes ambos ya que también Lewis publicó algunas ayer.

Si bien no salieron a admitir la relación, por ahora parecen estar de acuerdo con que las fotos hablen por sí solas.