Thiago Tirante cayó ante Learner Tien y se despidió del Masters 1000 de Montreal

El tenista argentino Thiago Agustín Tirante, número 65 del ranking ATP, cayó ayer ante el estadounidense Learner Tien (19°) por doble 6-4 y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Montreal.

El platense, que venía de protagonizar un gran triunfo ante Taylor Fritz (8°) por 7-5 y 6-3, se despidió del certamen canadiense en una hora y cuarenta y nueve minutos de juego en los que supo dar pelea, pero no fueron suficientes para imponerse ante el norteamericano.

Tirante había comenzado el duelo de buena manera al lograr quebrar el saque de su oponente en el primer game, pero cedió la ventaja obtenida en el cuarto juego cuando Tien consiguió reponerse y volvió a emparejar el primer set.

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Ninguno podía imponer condiciones hasta que, en el décimo, el número 19 del mundo obtuvo la ventaja con el game 40-40 y nuevamente se quedó con el punto para llevarse la primera manga.

Con las eliminaciones de Tirante y Fonseca ya no quedan sudamericanos en el Masters 1000 de Montreal.

En el segundo set fue el tenista estadounidense quien consiguió una ventaja temprana al batir el servicio del albiceleste en el segundo juego y mantener todos los suyos hasta el noveno, cuando Tirante logró quebrar al rival y ponerle presión sobre el cierre del parcial.

No obstante, la alegría duró poco en las manos del argentino, quien concedió su servicio en el siguiente juego, dejando que Tien le pusiera punto final a su andadura en el Masters 1000 de Montreal.

Por otro lado, el estadounidense Ben Shelton (10°) se lució para quedarse con el triunfo y el pase a los cuartos de final de la competencia al imponerse por 6-3 y 7-6(3) frente al brasileño Joao Fonseca (27°), mientras aguarda para conocer a su rival en la próxima ronda, que saldrá del vencedor del duelo entre Jakub Mensik (República Checa) y Botic van de Zandschulp (Países Bajos).

Con las eliminaciones de Tirante y Fonseca ya no quedan sudamericanos en el Masters 1000 de Montreal.

Asimismo, el español Daniel Mérida, próximo adversario de Tien, se quedó con una holgada victoria frente al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-3 y 6-1 en una contienda que duró una hora y nueve minutos. (NA).