Develaron el diseño de las medallas que se entregarán en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Fueron develadas este fin de semana en Rosario las medallas que se entregarán a los mejores deportistas de los XIII Juegos Suramericanos, evento multideportivo que se desarrollará en nuestro país del 12 al 26 de septiembre.

Según explicaron, su diseño toma como inspiración tres elementos que representan la identidad de la provincia de Santa Fe: el río Paraná, el campo y el sol, concebidos como expresión de la geografía, la naturaleza, la historia y la energía vital.

El lanzamiento ocurrió en paralelo con la inauguración del Invencible Arena, el estadio cerrado que se construyó nuevo para los Juegos en el Parque de la Independencia y que acogerá la competencia de gimnasia artística.

La historia detrás de las medallas

La propuesta que dio vida a las medallas toma al río Paraná como columna vertebral de la región y símbolo de conexión, movimiento y vida. En el diseño, el curso de agua representa esa corriente constante que une ciudades y comunidades, reflejando un territorio en permanente transformación.

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El campo simboliza la tierra fértil y el trabajo como base de la producción y del esfuerzo santafesino. La textura de la tierra y los surcos agrícolas aparecen integrados de manera sutil con el motivo del río, construyendo una metáfora de la unión entre la naturaleza y el desarrollo humano.

El tercer elemento es el sol, entendido como fuente de energía, vitalidad y renacimiento. Representa el ciclo que comienza cada día sobre los campos y la fuerza que impulsa a crecer, proyectarse y dar vida.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)