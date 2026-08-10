Detienen a un hombre por el robo reiterado de caños de bronce de medidores

La Policía detuvo hoy a un hombre acusado de la sustracción reiterada de caños de bronce pertenecientes a medidores y reguladores de gas de distintos domicilios de nuestra ciudad.

El Comando de Patrullas Bahía Blanca lo identificó como Edgardo Rubén Báez (37).

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La captura se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de un caño de bronce correspondiente a un medidor de gas de una vivienda ubicada en Tucumán al 1.500, situación que provocó la interrupción del suministro en el inmueble.

Con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CeUM), se realizó un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, logrando individualizar e interceptar al sospechoso en la zona de Sixto Laspiur y la avenida Buenos Aires.

Al momento de ser identificado, Báez, tenía en su poder 54 caños de bronce correspondientes a medidores y reguladores de gas, además de herramientas, procediéndose al inmediato secuestro de todos los elementos.

A raíz de la importante cantidad de piezas recuperadas, personal policial se encuentra realizando tareas para identificar a otros damnificados y determinar la procedencia de cada uno de los elementos secuestrados, al momento se estableció que serian de domicilios de las calles Viamonte, Paraná y Tucumán.

Báez fue trasladado a la comisaría Segunda, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado en principio de robos reiterados e infracción al artículo 194 del Código Penal.