Tenis de mesa: la nómina de ganadores que arrojó la quinta fecha del Anual

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa (ABTM) informó los resultados registrados el último fin de semana en las instalaciones del Polideportivo Norte, donde se disputó la quinta fecha del Campeonato Anual con una masiva convocatoria de jugadores de la ciudad y de diversos puntos de la región.

Fue una jornada maratónica con más de nueve horas de intensa competencia, camaradería y un altísimo nivel deportivo. En total, más de 163 participantes le dieron vida a un certamen que superó los 394 partidos disputados a lo largo del día.

La cita contó con una amplia representación regional, albergando a jugadores llegados desde Carmen de Patagones, Coronel Dorrego, Guatraché, Huanguelén, La Adela, Pedro Luro, Punta Alta, Río Colorado, Santa Rosa, Tornquist, Viedma, Villa Ventana, Sierra de la Ventana y deportistas locales.

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En Primera los representantes pampeanos se adueñaron del tramo superior del podio, escoltados por los puntaltenses. Por su parte, en las divisiones restantes la delegación bahiense y otras de la región reafirmaron su protagonismo cosechando importantes triunfos y podios.

Desde la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invitan a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112, ingresar a su sitio web oficial (abtm.ar) o seguir las novedades en sus redes sociales (Instagram: @abtm_bahia_blanca y Facebook: Abtm Asociación Bahiense).

Listado de ganadores

A continuación, el detalle de los puestos principales en cada una de las categorías:

Primera

1.º: Caione, Felipe (La Pampa)

2.º: Holgado, Ulises (La Pampa)

3.º: Fragapane, Isabella (Punta Alta)

4.º: Fragapane, Nicolás (Punta Alta)

Segunda

1.º: Buezas, Fernando (Bahía Blanca)

2.º: Brítez, Nahuel (Punta Alta)

3.º: Sepúlveda, Lucía (Bahía Blanca)

4.º: Rack, Pablo (Coronel Suárez)

Tercera

1.º: Shepisi, Santino (Carmen de Patagones)

2.º: Pesci, Pedro (Bahía Blanca)

3.º: Carletti, Aníbal (Bahía Blanca)

4.º: Fragapane, Franchesca (Punta Alta)

Cuarta

1.º: De Deugd, Juan (Bahía Blanca)

2.º: Aguirre, Kevin (Viedma)

3.º: Colicigno, Cristian (Bahía Blanca)

4.º: Sánchez, Iñaki (Rio Colorado)

Quinta

1.º: Larrazábal, Santiago (Bahía Blanca)

2.º: Corinaldesi, Hernán (Bahía Blanca)

3.º: Levin, Martín (Bahía Blanca)

4.º: Huss, Edgardo (Huanguelén)

Principiantes

1.º: Gómez, Thomás (Bahía Blanca)

2.º: Mariani, Juan (Bahía Blanca)

3.º: Floresta, José (Bahía Blanca)

4.º: Larrañaga, Fernando (Bahía Blanca)