Olimpo-Villa Mitre repite cancha y árbitro, pero cambia de horario
Se miden el miércoles a las 19.30 en el Carminatti.
Matías Billone Carpio fue elegido como árbitro para el Olimpo-Villla Mitre del miércoles, correspondiente a la tercera fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A.
Además, se oficializó que encuentro se jugará el miércoles y en el horario nocturno de las 19.30.
Billone Carpio ya dirigió el último derby que también se jugó en cancha del aurinegro y terminó igualado sin goles, el pasado 5 de julio.
Los asistentes del cordobés serán Mariano Viale y Matías González.
Previo a este duelo, a las 15.30 se medirán Alvarado-Huracán Las Heras (dirigirá Lucas Cavallero) y Cipolletti-Argentino de Monte Maíz (Jorge Etem).
En tanto a las 21, la fecha la cerrarán Atenas de Rio Cuarto-Kimberley, con José Sandoval como juez.
Libre tendrá Juventud Antoniana de Salta.
*Las posiciones
1°) Olimpo, Villa Mitre y Cipolletti, 4 puntos; 4°) Alvarado, Kimberley y Atenas (Río Cuarto), 3; 7°) Juventud Antoniana (Salta), 1; 8°) Huracán (Las Heras) y Argentino (Monte Maíz), 0.
*Alvarado y Kimberley ya tuvieron fecha libre