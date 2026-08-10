La increíble estadística del “Colo” Gil en los clásicos del fútbol argentino

Leonardo “Colo” Gil alcanzó ayer los 13 clásicos oficiales disputados en el fútbol argentino sin conocer la derrota, luego de ser una de las figuras de Huracán en la victoria por 2-0 frente a San Lorenzo, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El mediocampista, quien jugó en Olimpo entre 2012 y 2015, construyó la impresionante racha defendiendo las camisetas de Estudiantes, Talleres, Rosario Central y el Globo, con un balance de siete triunfos y seis empates.

El volante de 35 años -nacido en Tierra del Fuego- volvió a ser protagonista en una jornada histórica para Huracán, que gracias al doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo volvió a vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

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El volante de 35 años -nacido en Tierra del Fuego- volvió a ser protagonista en una jornada histórica para Huracán.

La historia comenzó con Estudiantes frente a Gimnasia. El mediocampista ganó 3-1 en el Bosque el 1° de marzo de 2015, volvió a imponerse por 3-0 en 2016 y ese mismo año igualó 0-0 como visitante. Su saldo en el clásico platense quedó así en dos victorias y un empate.

Después llegó su etapa en Talleres, donde jugó dos clásicos cordobeses frente a Belgrano durante 2017. Ambos terminaron 1-1, primero con el Pirata como local y posteriormente con la “T” en esa condición.

Con Rosario Central extendió todavía más el invicto. Gil disputó cuatro clásicos ante Newell's: ganó 1-0 en 2017, se impuso 2-1 en la Copa Argentina de 2018 y empató 0-0 y 1-1 durante 2019. Fueron dos victorias y dos igualdades con la camiseta del Canalla.

Sus números globales en clásicos oficiales del fútbol argentino son contundentes: 13 partidos jugados, siete ganados, seis empatados y ninguna derrota.

Su llegada a Huracán mantuvo intacta la tendencia. Desde 2025 enfrentó cuatro veces a San Lorenzo y obtuvo tres triunfos y un empate: 2-0 en Parque Patricios por el Apertura 2025, 0-0 en el Nuevo Gasómetro por el Clausura de ese año, 1-0 como local en el Apertura 2026 y el reciente 2-0 como visitante.

De esta manera, sus números globales en clásicos oficiales del fútbol argentino son contundentes: 13 partidos jugados, siete ganados, seis empatados y ninguna derrota, con un 69 por ciento de los puntos obtenidos.

Gimnasia, Belgrano, Newell's y San Lorenzo intentaron vencerlo. Ninguno pudo hacerlo hasta ahora, en una estadística que convirtió al “Colo” Gil en un verdadero especialista para una clase de partidos en la que el resultado suele pesar mucho más que cualquier actuación individual. (NA).