Luto en la NBA: murió Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la historia de la liga

El segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, el estadounidense Don Nelson, falleció ayer a los 86 años, dejando el legado de una carrera en la que fue cinco veces campeón como jugador e innovador a la par que exitoso en los banquillos.

De acuerdo con información publicada por el diario "The Dallas Morning News", el deceso de Nelson se produjo como consecuencia de un derrame cerebral que había sufrido hace tres semanas.

El conocido periodista Marc Stein publicó el comunicado de la familia confirmando el fallecimiento.

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"Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables recuerdos", rezaba el adiós al "querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo".

Dallas Mavericks, franquicia en la que su hijo Donnie es ejecutivo, también dedicó un posteo.

"Un innovador del básquetbol. Una leyenda de los Mavericks. Un impacto que nunca será olvidado. Lamentamos el fallecimiento del exentrenador principal de los Mavericks, Don Nelson, y celebramos una vida que dejó una marca increíble en nuestra franquicia y en el juego del básquetbol. Descansa en paz, Nellie", tuitearon.

Nelson dejó huella junto con Boston Celtics al ser cinco veces campeón de la NBA (1966, 1968, 1969, 1974 y 1976), con su camiseta del número 19 retirada en los Celtics. Sin embargo, su carrera como entrenador fue aún más legendaria, ya que durante 31 temporadas innovó y creó escuela con su 'Nellie Ball', probando distintos dibujos y nuevas posibilidades de jugar a este deporte. También se le adjudica el concepto del point forward, una posición adicional que mezcla los mejores atributos del base y el alero.

En su paso por Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (dos veces), New York Knicks y Dallas Mavericks, Nelson, tres veces 'Mejor Entrenador del Año de la NBA' (1983, '85, '92), terminó con un récord de temporada regular de 1.335 victorias, que solo superó Gregg Popovich en San Antonio Spurs el 11 de marzo de 2022 (1.390).

A nivel de selección estadounidense, Nelson dirigió al Dream Team II que fue campeón mundial en Toronto 1994.