Thiago Almada ya está en la Argentina para sumarse a River: cuándo será su primer entrenamiento

Thiago Almada ya llegó a nuestro país a primera hora de este lunes para ultimar los detalles formales y convertirse oficialmente en la novena incorporación de River en este mercado de pases.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el volante de la Selección argentina tendrá esta tarde su primera practica junto a sus compañeros bajo las órdenes de Eduardo Coudet, quien evaluará su estado físico tras sus vacaciones por su participación en el Mundial 2026 para determinar si lo incluye en la delegación que viajará a Bogotá.

La contratación del ex Botafogo le pone la brocha de oro a una ventana de transferencias de altísimo impacto para el club. En esta ventana de movimientos, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concretó la llegada de ocho jugadores al “Millonario”: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

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Surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield —donde contabilizó 24 goles en 101 presentaciones—, Almada dio el salto a la Major League Soccer para vestir los colores del Atlanta United en 2022, donde regristró 26 tantos en 83 partidos. Posteriormente tuvo un paso determinante por el Botafogo de Brasil, coronándose campeón de la Copa Libertadores en 2024.

Su recorrido en el fútbol europeo incluyó un breve paso por el Olympique de Lyon antes de recalar en el Atlético de Madrid conducido por Diego Simeone, institución donde no logró afianzarse como titular definitivo. Tras disputar la Copa del Mundo 2026 con el seleccionado nacional, el volante ofensivo apostó por regresar al ámbito local para encarar un nuevo desafío con la camiseta de River. (NA).