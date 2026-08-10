Rumbo a Qatar 2027: preselección masculina para los partidos ante Puerto Rico y Canadá

De cara a la cuarta ventana de clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027, la Selección Argentina de básquetbol cuenta ya con una preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos a partir del viernes 14 de agosto.

El primer encuentro se disputará ante Puerto Rico, el próximo jueves 27 -a las 19.10-, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. En tanto, en Quebec, Argentina visitará al local Canadá el lunes 31 de agosto (20.10). Ambos partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports y DSports.

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Luego de estos compromisos, la actividad regresará con la Quinta Ventana de Clasificatorios en el mes de noviembre. Allí, Argentina será local el jueves 26 vs Bahamas y el domingo 29 vs Canadá.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 26 de febrero vs Puerto Rico y 1º de marzo ante Bahamas.

Entradas a la venta

La Confederación Argentina de Básquet anunció que comenzó la venta inicial de entradas para el primer partido de la Ventana 4 de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027.

Para Argentina-Puerto Rico en Mar del Plata, la primera tanda de tickets se encuentra disponible en https://www.basquet.id

El listado

Los 24 jugadores preseleccionados:

Aaliya, Lee - UCAM Murcia (España) *último club

Adams, Máximo - North Carolina (Estados Unidos)

Baralle, Franco - Flamengo (Brasil)

Bocca, Juan Manuel - Fibwi Palma (España)

Bolmaro, Leandro - Olimpia Milano (Italia)

Bordón, Dylan - La Laguna Tenerife (España) *último club

Bressan, Gonzalo - Atenas (Argentina)

Brussino, Nicolás - Casademont Zaragoza (España)

Cáffaro, Agustín - Independiente de Oliva (Argentina)

Cáffaro, Francisco - Boca Juniors (Argentina)

Campazzo, Facundo - Real Madrid (España)

Corbalán, Gonzalo - Valencia (España)

Deck, Gabriel - Real Madrid (España)

Fernández, Juan - Básquet Girona (España) *último club

Gallizzi, Tayavek - Quimsa (Argentina)

Laprovittola, Nicolás - Joventut (España)

Lema, Leonardo - Boca Juniors (Argentina)

Marcos, Juan Ignacio - UCAM Murcia (España)

Negrete, Alex - Flamengo (Brasil)

Rivero, Carlos - Gimnasia CR (Argentina) *último club

Trouet, Santiago - Olé Miss Rebels (Estados Unidos)

Vaulet, Juan Pablo - Movistar Estudiantes (España)

Vildoza, José - Boca Juniors (Argentina)

Vildoza, Luca - Virtus Pallacanestro Bologna (Italia)