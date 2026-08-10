Diez años de ritmo: Enclave prepara una fiesta imperdible este viernes en el Rossini
Este viernes en el Rossini, una fiesta con música, invitados y mucha energía para vivir una noche diferente. Las entradas están disponibles en TicketBahia.com
Diez años de ritmo, escenarios, encuentros y una identidad que ya es parte de la escena cultural bahiense. Enclave cumple su primera década y decidió festejarla como mejor sabe hacerlo: con una gran fiesta.
Este Viernes 14 de Agosto desde las 21 el Rossini será el punto de encuentro para una noche que promete música, baile y una buena dosis de energía colectiva.
La propuesta suma, además, la participación de artistas invitados:
* Violeta y La Pirámide llega con pop y energía para bailar, cantar y poguear.
* Lo Luiggi trae toda la cumbia y el sabor para hacer explotar la pista.
* DJ Bruce 83 sigue con la pista encendida hasta las 2 de la mañana.
Una década merece una fiesta a lo grande. Y Enclave ya tiene todo listo para celebrarla.
Las entradas están a la venta a través de TicketBahia.com