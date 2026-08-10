Diez años de ritmo: Enclave prepara una fiesta imperdible este viernes en el Rossini

Diez años de ritmo, escenarios, encuentros y una identidad que ya es parte de la escena cultural bahiense. Enclave cumple su primera década y decidió festejarla como mejor sabe hacerlo: con una gran fiesta.

Este Viernes 14 de Agosto desde las 21 el Rossini será el punto de encuentro para una noche que promete música, baile y una buena dosis de energía colectiva.

La propuesta suma, además, la participación de artistas invitados:

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* Violeta y La Pirámide llega con pop y energía para bailar, cantar y poguear.

* Lo Luiggi trae toda la cumbia y el sabor para hacer explotar la pista.

* DJ Bruce 83 sigue con la pista encendida hasta las 2 de la mañana.

Una década merece una fiesta a lo grande. Y Enclave ya tiene todo listo para celebrarla.

Las entradas están a la venta a través de TicketBahia.com