La explicación del árbitro Gariano, tras no cobrar el penal que reclamó River y generó el enojo de Otamendi

l árbitro Andrés Gariano explicó por qué decidió no sancionar penal para River por una acción entre Ángel Correa y Nahuel Banegas, ocurrida a los 35 minutos del partido que Tigre ganó por 1-0, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y aseguró que tanto él como el VAR interpretaron que se trató de una situación normal de juego y contacto entre futbolistas.

La acción generó uno de los principales reclamos del encuentro. Correa recuperó la pelota en la mitad de la cancha, combinó con Lucas Beltrán y recibió nuevamente dentro del área, donde terminó en el piso mientras era marcado por Banegas y Alan Barrionuevo.

Gariano decidió inmediatamente continuar el juego y, una vez finalizado el encuentro, explicó su interpretación: “En cancha veo una situación normal”. “Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal”, sostuvo el juez.

Además, Gariano confirmó que Yamil Possi, encargado del VAR, respaldó su decisión desde la cabina y no consideró necesario convocarlo para una revisión en el monitor.

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“Me dijo que era una jugada normal de desarrollo del partido”, reveló el árbitro sobre la comunicación que recibió desde el VAR.

La determinación provocó una fuerte reacción de los futbolistas de River y especialmente de Nicolás Otamendi, capitán del equipo de Núñez, quien discutió con Gariano durante el encuentro y volvió a manifestar su disconformidad una vez terminado el partido.

Banegas también dio su versión de la acción y sostuvo que, al intentar defender la pelota, sintió un golpe por parte del atacante de River.

“Yo me tiro y siento un planchazo, un golpe. Tengo un huevo en la canilla. Algunos me dicen que lo toco, otros que no, la verdad es que no sé qué fue lo que termina cobrando Andrés, pero yo me tiré y siento que él me pisa en el intento de proteger la pelota”, señaló el defensor de Tigre.

De esta manera, Gariano ratificó la decisión adoptada durante el encuentro y dejó en claro que el VAR compartió su interpretación, en una jugada que quedó en el centro de la polémica tras la derrota de River.

Agencia NA