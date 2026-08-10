Liga de Dorrego: Monte metió una docena de goles y sacó más ventaja
El elenco que conduce Martín Sangronis vapuleó 12 a 0 a Villa Rosa como visitante. ¡Histórico!
Atlético Monte Hermoso parece estar decidido a romper todos los registros en la actual temporada. El cómodo puntero esta vez se despachó con un 12 a 0 ante Villa Rosas como visitante en el marco de la 19ª --4ª de la segunda rueda-- del torneo oficial "70ª Aniversario del Club Villa Rosa" de la Liga de Dorrego.
El elenco de la localidad balnearia ganaba 9 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos.
Además, aprovechó que el escolta Ferroviario dejó puntos ante Suteryh para sacar más diferencia en la cima.
Resultados:
--Villa Rosa 0, Atlético Mointe Hermoso 12 (Matias Martin --3--, Benjamín Fernández --3--, Iván Tello --2--, Agustín Rojas, Franco Ortiz, Diego Martínez y Nicolás Lozano).
--Alumni 2 (Kevin Pérez y Benjamín Bertelly), Independiente CP 1 (Facundo Moreno).
--Alético Ventana 2 (Tomas Monge y Fausto Gómez), Almaceneros 1 (Luis Caro Serventi).
--Suteryh 1 (Emanuel Benítez), Ferroviario 1 (Gianfranco Crisci).
--Divisorio 1 (Enzo Orellano), San Martín 2 (Mirko Merlo y Adrian Pedraza).
--Club de Pelota 3 (Uriel Pedernera --2-- y Agustín Argaña), Progreso 2 (Benjamín Farret y Leandro Martorano).
--Esperanza MH 0, Porteño 3 (Tomás Ayestarán, Nicolas Restivo y Alejandro Otero).
El cotejo entre SUPA e Independiente de Coronel Dorrego quedó postergado por el mal estado del campo de juego de Progreso.
Posiciones
1º) Atlético Monte Hemroso, 54 puntos; 2º) Ferroviario, 47; 3º) Suteryh, 41; 4º) SUPA, 40 (*); 5º) Porteño, 34; 6º) Independiente CD (*), 33; 7º) Atlético Ventana, 30; 8º) Alumni, 29; 9º) Villa Rosa, 24; 10º) Almaceneros, 21; 11º) Independiente CP, 20; 12º) Progreso y San Martín, 19; 14º) Esperanza MH, 12; 15º) Divisorio, 5 y 16º) Club de Pelota, 4.
(*) Tienen un partido postergado.
--Goleadores: Matías Martín (Atlético MH), 22 goles; Yago Sabanés (SUPA), 20, Benjamín Fernández (Atlético MH), 18.