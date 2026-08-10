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La durísima imagen y el parte médico de Racing, tras la lesión de Di Césare

El defensor no tiene fecha de regreso a las canchas.

Foto: Facundo Morales

Racing Club confirmó la lesión sufrida por el defensor Marco Di Césare, quien salió reemplazado ayer en la derrota de los de Avellaneda ante Argentinos Juniors en La Paternal, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La desgarradora imagen y los gritos del jugador, que se oyeron hasta en la transmisión del partido, hacían imaginar rápidamente un panorama complicado.

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Tras retirarse del campo a los 59 minutos (en su lugar ingresó Nazareno Colombo), Di Césare se realizó estudios en un hospital cercano al estadio Diego Armando Maradona y hoy desde la institución publicaron el parte médico oficial.

El mismo resumía lo siguiente:

Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso.

¡Te deseamos una pronta recuperación, Marco!

La jugada:

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