“Nadie nos atiende”: los choferes de un micro quedaron varados en Las Leñas a -20ºC

Dos choferes de la empresa Sol Bus quedaron varados en la montaña, a la salida de Las Leñas, luego de que un temporal de nieve y un choque complicaran la circulación sobre la ruta provincial 222, en dirección hacia Los Molles. Desde las 19 del domingo permanecen sin poder avanzar y enfrentan temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

La situación comenzó después de que dos contingentes de la empresa partieran de Las Leñas durante la tarde. Con el paso de las horas, la nieve y un accidente ocurrido sobre la ruta generaron un bloqueo que dejó a numerosos vehículos detenidos.

Los pasajeros fueron evacuados y trasladados primero hacia Mendoza y luego hacia San Luis. Sin embargo, los dos conductores quedaron en la zona debido a las dificultades para mover los colectivos. El coordinador que se encontraba con ellos finalmente pudo ser evacuado.

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Verónica Escudero, coordinadora de viajes de Sol Bus, explicó a Cadena 3 que los conductores permanecen en condiciones extremas. “Hace 20 grados bajo cero ahí donde ellos están”, señaló. Según su relato, desde las 2 de la madrugada tampoco hubo movimientos destinados a asistirlos.

Felipe, uno de los choferes que continúa atrapado, contó cómo se produjo el incidente que dejó inmovilizado al vehículo. “El coche se deslizó solo en una pendiente, no estábamos en movimiento, estábamos encadenando”, explicó.

Según detalló, el colectivo comenzó a patinar y terminó desplazándose unos 30 metros. La situación generó preocupación por las personas que viajaban en el contingente. “Tuvimos miedo por la gente”, relató.

Ante el riesgo que implicaban las condiciones de la ruta, la empresa priorizó la evacuación de los pasajeros. “Evacuamos a la gente porque la nieve se compacta y se hace hielo. Se corre, por más que el coche tenga cadenas. Es un peligro con el contingente lleno”, explicó Escudero.

Finalmente, los viajeros pudieron salir de la zona en los vehículos que lograron circular. Los dos choferes, en cambio, permanecieron junto al colectivo.

Con temperaturas que llegaron a los 20 grados bajo cero, los conductores tuvieron que recurrir al propio vehículo para mantenerse calientes. Encienden el motor durante algunos momentos de la noche y utilizan combustible para calefaccionarse.

Felipe también contó que en la zona quedaron otros vehículos atrapados por el temporal. Además de los colectivos, hay motorhomes y automóviles particulares que no pudieron continuar su recorrido.

Mover el colectivo tampoco aparece como una posibilidad sencilla debido al estado de la ruta. “Es muy difícil que lo muevan ahora por las condiciones climáticas”, explicó. A pesar del aislamiento, los conductores lograron mantener contacto con el exterior mediante el wifi del micro.

El bloqueo no afecta solamente a los dos choferes de Sol Bus. Detrás de ellos se formó una extensa fila de vehículos que tampoco puede avanzar.

Los conductores enviaron un video durante la tarde del domingo, alrededor de las 19, en el que se observa la cantidad de automóviles detenidos. Una imagen posterior mostró que la nieve continuaba cayendo y que la acumulación sobre la ruta no se detenía.

El temporal, el choque ocurrido previamente y la formación de hielo terminaron generando un cuello de botella que, hasta el momento de la entrevista, no había podido ser destrabado.

La falta de asistencia también generó fuertes cuestionamientos por parte de la empresa. Escudero apuntó directamente contra la respuesta de las autoridades y aseguró: “Vialidad no nos atiende… es la vida de dos compañeros de nuestra empresa”.

De acuerdo con su testimonio, desde las 2 de la madrugada no había presencia de efectivos policiales ni de autoridades locales en el lugar. “No hay movimientos como para que ellos vean que vamos a hacer algo”, lamentó. (TN)