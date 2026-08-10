Terremoto de 7,4 en Colombia: hay al menos 132 muertos, 570 heridos y 1575 viviendas afectadas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que -cerca de las 21 en Argentina- asciende a 132 el número de fallecidos, 570 el de heridos y 1575 las viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes.

"Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos", expresó en la red X el mandatario colombiano y supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos", agrega el mensaje del presidente De la Espriella.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo De la Espriella, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

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El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.

Según el sitio RFI, que complementa la información internacional transmitida por la agencia Xinhua, el movimiento sísmico también se sintió en Ecuador y Panamá.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor.

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) reportó que, debido al temblor, se registraron interrupciones en el suministro de electricidad en departamentos del suroccidente del país: Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció tras el terremoto la suspensión de los partidos programados para este lunes, que se disputarán mañana, mientras que los que se iban a jugar el martes se realizarán el miércoles.

“En representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, indicó el organismo en un comunicado.