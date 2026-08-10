Terremoto en Colombia: al menos 18 víctimas fatales en Pereira

Un terremoto de magnitud 7,5 ​​sacudió a Colombia a las 12:34 GMT de este lunes y provocó al menos 18 víctimas fatales en Pereira.

El movimiento telúrico en el oeste de Colombia causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó la gobernadora, Nubia Córdoba, en la red social X.

La cantidad de víctimas fatales fue informada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

"La situación es crítica", comentó el alcalde en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance.

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En un primer momento informó del sismo el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ).

El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 ​​grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

Se sintió en Ecuador y Panamá

Según el sitio RFI —que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua—, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

El epicentro fue monitoreado en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, agregó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

El terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros, de acuerdo con el CENC.

Seis aeropuertos del oeste de Colombia suspendieron operaciones debido a las afectaciones sufridas por un fuerte terremoto este lunes, informó la Aeronáutica Civil.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4. (NA)