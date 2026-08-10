Miles de manifestantes salieron a las calles en Ceuta para protestar por la crisis migratoria

Miles de personas se manifestaron este domingo en la ciudad española de Ceuta para reclamar una respuesta de las autoridades ante la situación generada por la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio, en una movilización convocada por las principales comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema "Basta ya, Ceuta no se rinde".

La manifestación reunió a integrantes de las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú, junto con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, en una demostración de unidad que se desarrolló durante algo más de una hora y sin incidentes.

La movilización tuvo lugar en la Plaza de la Constitución y contó con la presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la participación institucional quedó relegada frente al protagonismo de las organizaciones ciudadanas.

El acto central fue la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de ese enclave español en el norte de África, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y vecinales convocantes.

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“Ceuta es España”, afirmó el manifiesto difundido por varias cadenas de noticias, que reivindicó la convivencia entre personas de diferentes credos, culturas y procedencias. “Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo”, señaló Chandiramani.

El documento calificó de “extraordinariamente crítica” la situación que atraviesa la ciudad y sostuvo que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”.

Además, reclamó al Gobierno español, a las instituciones europeas y al resto de las administraciones públicas una respuesta "inmediata, decidida y proporcionada" frente a la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y los problemas de seguridad.

Durante la protesta se escucharon consignas como "¡Basta ya!", "Sánchez dimisión", "Ceuta española", "ilegales, expulsión" y "Ceuta no se rinde", mientras los manifestantes exhibían banderas españolas y de Ceuta.

Tras finalizar el acto oficial, parte de los participantes inició una marcha espontánea hacia la Plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Allí reclamaron la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y dirigieron críticas contra el Ejecutivo central, el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad en los alrededores de la Delegación del Gobierno, con vehículos y agentes antidisturbios, y restringió el acceso al edificio.

Los manifestantes también reclamaron el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva y expresaron su rechazo a la presencia irregular de extranjeros en la ciudad. (NA)