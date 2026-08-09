Preocupación por el delicado estado de salud de un expresidente de Estados Unidos

Joe Biden atraviesa un delicado estado de salud debido a un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea que "se ha extendido" en su cuerpo, según precisó en las últimas horas uno de sus hijos durante una entrevista concedida al principal medio público del Reino Unido.

"El cáncer se extendió; es muy doloroso y muy debilitante", explicó Hunter Biden, segundo hijo del expresidente de Estados Unidos, al referirse al cuadro que padece el líder demócrata de 83 años.

El exmandatario había comunicado su diagnóstico tras dejar la Casa Blanca en 2025 y, a pesar de someterse a tratamiento, ha mantenido cierta actividad pública, participando incluso el pasado junio en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes", detalló Hunter, al tiempo que lamentó la postura reservada de su padre frente a las dolencias: "Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más".

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Pese a la gravedad del cuadro, remarcó la resiliencia del dirigente y afirmó que "él sigue aquí y sigue creyendo en el país", agregando que su padre confía en que es necesario "volver al combate" frente a la polarización política.

Hunter valoró la decisión que tomó Joe Biden antes de dejar la presidencia al otorgarle un indulto en las causas judiciales por corrupción que enfrentaba respecto a sus negocios con la firma ucraniana Burisma Holdings.

En paralelo a estas revelaciones, trascendieron declaraciones de la exprimera dama Jill Biden para el programa CBS News Sunday Morning, donde recordó el debate presidencial de junio de 2024 frente a Donald Trump y confesó el temor que sintió en aquel momento.

"Estaba asustada porque nunca había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca", señaló, concluyendo que al observar su desempeño llegó a pensar que el exmandatario estaba "teniendo un derrame cerebral". (con información de NA)