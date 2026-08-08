Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para evitar el cierre del Gobierno

El Senado de Estados Unidos votó la mañana de hoy sábado a favor de aprobar una medida de corto plazo para evitar un cierre del Gobierno federal antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.

Con 90 votos a favor y seis en contra, el Senado votó para aprobar el proyecto de ley que mantendrá el financiamiento de la mayor parte de las operaciones del Gobierno federal en los niveles actuales hasta el 11 de diciembre.

La votación se llevó a cabo tras horas de negociaciones que se extendieron hasta las primeras horas de hoy sábado y poco antes de que los senadores dejaran Washington por sus vacaciones de verano, según supo la agencia Noticias Argentinas.

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El proyecto de ley incluye una variedad de excepciones negociadas entre los senadores y la Casa Blanca. Los demócratas lograron incluir una cláusula para garantizar que no se pueda transferir dinero a la Patrulla Fronteriza, informaron medios locales.

La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, aprobó su propia versión de la medida el mes pasado. Ambas cámaras deberán resolver sus diferencias antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda promulgar la ley antes de que los fondos actuales se agoten el 30 de septiembre.

Aún no está claro si el proyecto de ley podrá pasar la votación de la Cámara de Representantes, aunque los legisladores ahí también buscan evitar una disputa por el cierre antes de las elecciones al Congreso, las cuales se celebrarán el 3 de noviembre. (N/A)