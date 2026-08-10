Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella asumió “el liderazgo de la emergencia”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió un mensaje a pocos minutos del sismo de magnitud 7,5 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, para anunciar que asumió “el liderazgo de la atención por la emergencia”.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar [epicentro del movimiento telúrico]. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta en X.

El mandatario agregó: “Le he solicitado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”.

“No están solos. El Estado está presente y actuando”, concluyó el mandatario, quien asumió el viernes último, de acuerdo con el mensaje que observó la Agencia Noticias Argentinas.

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La mañana de este lunes un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió el oeste de Colombia, con epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar (Chocó) y a 96 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano.

El fenómeno provocó daños en edificaciones de Quibdó y Manizales, así como en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Además, se percibió en Ecuador y Panamá. (NA)