Fuerte sismo de 7,4 sacudió Colombia y se sintió en Bogotá, Medellín y Cali

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes por la mañana a Colombia. El movimiento se registró a las 7:34, con epicentro en el departamento de Chocó, en el occidente del país, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El fenómeno tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue percibido en distintas zonas del país. Entre las ciudades donde se registró el movimiento se encuentran Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.

En redes sociales, usuarios de distintas ciudades describieron la intensidad del movimiento. El Servicio Geológico Colombiano solicitó a la población reportar sus experiencias a través de su plataforma oficial para contribuir a la documentación de los efectos del sismo.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que el epicentro se ubicó en San José del Palmar y señaló que en Quibdó había personas heridas y daños importantes en algunas edificaciones. También indicó que se encontraba en marcha una evaluación para elaborar el primer reporte oficial.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que hasta ese momento no se habían reportado heridos en la capital colombiana.

En otras ciudades sí se registraron afectaciones. En Cali y Manizales se reportaron daños en diferentes edificaciones, entre ellos afectaciones en fachadas y caída de material. En Manizales, incluso, se informó sobre daños en la catedral de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia mientras continúa la evaluación de los efectos del movimiento telúrico. (Infobae)