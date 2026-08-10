Impactantes imágenes en un aeropuerto de Colombia: así se desprendía el techo sobre los pasajeros

Hubo terror en un aeropuerto internacional de Colombia, en pleno terremoto, por el desprendimiento de parte del techo. Fue en la terminal aérea de Pereira, que está cerrada, al igual que las de Manizales y Armenia, entre otras.

En las impactantes imágenes que grabó un pasajero se ven las imágenes de la gente que, desesperada, trata de protegerse de la caída del techo, y se escuchan los ruidos de los destrozos en pleno temblor.

La Aeronáutica Civil colombiana comunicó que además de Pereira hubo destrozos en los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, donde se suspendieron las operaciones aéreas para analizar los “daños estructurales en la infraestructura”.

En el caso de Pereira su alcalde, Mauricio Salazar, dijo en declaraciones a Caracol Radio que en la ciudad llevan registradas hasta el momento 18 muertes, además de “un número altísimo de edificaciones colapsadas”.