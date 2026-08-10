El tributo a Depeche Mode "DM Experience" desembarca en Bahía Blanca con su Tour 2026

El universo musical y estético de Depeche Mode tendrá una cita imperdible en la ciudad. El próximo lunes 17 de agosto —aprovechando el feriado nacional—, el grupo tributo DM Experience se presentará en el Teatro Rossini en el marco de su "Tour 2026". Con un show en vivo diseñado tanto para fanáticos de la primera hora como para amantes de la música electrónica y alternativa, el espectáculo propone un viaje inmersivo por las distintas etapas de una de las bandas más influyentes de la historia moderna.

Un ritual en vivo con estética y sonido de alta fidelidad

La propuesta de DM Experience trasciende el formato tributo tradicional para constituirse como una experiencia conceptual intensa y refinada. Con una cuidada puesta en escena que combina diseño de luces, atmósferas visuales y un sonido fiel a los arreglos originales, el grupo busca replicar la mística que rodea los conciertos del trío británico.

El show repasará más de cuatro décadas de trayectoria, desde las producciones synth-pop y bailables de los años 80 hasta la etapa más densa, rockera y alternativa que la banda consolidó a partir de la década de 1990.

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Hits inolvidables y una gira regional en crecimiento

El repertorio de la noche abarcará una lista de temas infaltables que forman parte del ADN del pop y el rock global. Entre las canciones confirmadas para el show se destacan:

Enjoy the Silence

Personal Jesus

Never Let Me Down Again

Just Can’t Get Enough

Policy of Truth

Esta presentación en Bahía Blanca forma parte de un recorrido más amplio. Durante todo 2026, la formación se encuentra consolidando su proyección con una gira que abarca escenarios de diversas provincias argentinas y varios países de Latinoamérica.

Las entradas para la función del lunes 17 de agosto en el Teatro Rossini ya están disponibles para la compra de manera digital a través de la plataforma ticketbahia.com.