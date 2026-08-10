Messi permanece en Rosario y no tiene fecha definida para regresar a Miami

Lionel Messi permanece en Rosario junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de su familia, luego del fallecimiento de su padre Jorge, y todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a Estados Unidos.

El futbolista llegó el sábado por la noche desde Fort Lauderdale y, tras reunirse con su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, participó el domingo de la ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado, en Pérez.

Después del último adiós, Messi se trasladó nuevamente a su residencia ubicada en Funes, donde decidió refugiarse junto con sus seres queridos y mantenerse alejado de cualquier actividad pública durante estas primeras horas de duelo.

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Una situación que inicialmente generó dudas fue el movimiento de su avión privado. La aeronave fue revisada y abastecida durante la mañana del domingo en Rosario y posteriormente emprendió el regreso hacia Miami sin Messi ni su familia a bordo. No se informó oficialmente el motivo operativo por el cual el avión fue reposicionado en Estados Unidos.

El dato confirma que el capitán argentino no regresó a Miami junto con la aeronave y que su prioridad inmediata continúa siendo permanecer cerca de su madre, sus hermanos y su círculo familiar después de la pérdida de quien fue además su representante y principal acompañante durante prácticamente toda su carrera.

Tampoco existe hasta el momento una comunicación oficial de Inter Miami que aclare cuándo deberá reincorporarse a los entrenamientos. El club estadounidense le concedió el tiempo necesario para acompañar a su familia y Messi, quién ya estuvo ausente en la derrota por 2-1 frente a Monterrey por la Leagues Cup.

El próximo compromiso de las Garzas será el miércoles 12 de agosto a las 19.30 de Miami frente a León, por la tercera y última jornada de la primera fase de la Leagues Cup. Por ahora, la participación del astro argentino permanece en duda y dependerá exclusivamente de cuándo decida regresar y de su posterior reincorporación al plantel.

Durante el encuentro frente a Monterrey, Inter Miami realizó un minuto de silencio, sus futbolistas utilizaron brazaletes negros y Rodrigo De Paul le dedicó su gol a su compañero mostrando una camiseta con el nombre de Messi.

Así, después de un fin de semana atravesado por homenajes y despedidas, Messi decidió quedarse en Rosario con los suyos, sin agenda pública y sin apurar su regreso al fútbol. La pelota, al menos durante estos días, quedó definitivamente en segundo plano. (NA)