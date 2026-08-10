Liga de Suárez: Automoto metió otra victoria y es uno de los punteros

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Automoto de Tornquist firmó su segunda victoria en fila y es uno de los punteros de la Zona A, tras jugarse la 2ª fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana que conduce Octavio Araneta se impuso como local ante Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez por 2 a 0.

Manda junto a Club Sarmiento --ganador del Apertura-- que superó a Leandro N. Alem como local 3 a 1.

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Por su parte, en la Zona B, Unión de Tornquist perdió como visitante ante Blanco y Negro de Coronel Suárez 2 a 1.

En este sector, el único vanguardista es El Progreso.

Resultados

ZONA A

--Automoto 2 (Rodrigo Philipp y Arturo Peralta), Deportivo Sarmiento 0.

--Puan Foot-Ball Club 3 (Marcos Gigena, Facundo Rapetti y Franco Garcilazo), Boca Juniors 1 (Uriel Baiza).

--Club Sarmiento 3 (Tomás Prost, Lucas Cance y Maximiliano Graff --foto--), Leandro N. Alem 1 (Jonathan Díaz).

--Empleados de Comercio 0, Independiente San José 1 (Cristian Roth).

--Racing Club 2 (Maximiliano Cantoni y Emilio Romero --foto--), Deportivo Argentino 0.

Libre: Independiente (Rivera).

ZONA B

--Blanco y Negro 2 (Manuel Di Rocca --2--), Unión T 1 (Dylan Aguado).

--San Martín de Santa Trinidad 1 (Enzo Martínez), Peñarol de Pigüé 3 (Emiliano Aliberti, de penal --foto--; Martín Prost y Faustino Simond).

--Atlético Huanguelén 0, Tiro Federal de Puan 2 (Nicolás Destéfano y Marcos Quiroga, de penal).

--Unión de Pigüé 3 (Luciano Entraigas --2-- y Gustavo Schilereff), San Martín de Carhué 3 (Leandro Leguizamón, Ariel Ríos y Diego López).

--El Progreso 1 (Eduardo García, de penal), Peñarol de Guaminí 0.

Libre: Deportivo Rivera.

LAS TABLAS

Zona “A” Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Automoto 6 2 2 0 0 6 0 Club Sarmiento 6 2 2 0 0 7 3 Racing Club 4 2 1 1 0 6 4 Puan F. Club 4 2 1 1 0 3 1 Independiente (SJ) 4 2 1 1 0 5 4 Independiente (R) 3 1 1 0 0 5 1 D. Argentino 1 2 0 1 1 0 2 E. de Comercio 0 1 0 0 1 0 1 Boca Juniors 0 2 0 0 2 3 7 D. Sarmiento 0 2 0 0 2 1 7 Leandro N. Alem 0 2 0 0 2 1 7 Zona “B” Equipo Pts PJ G E P Gf Gc El Progreso 6 2 2 0 0 5 0 Peñarol de Pigüé 4 2 1 1 0 5 3 Deportivo Rivera 3 1 1 0 0 3 1 Tiro Federal (P) (*) 3 1 1 0 0 2 0 Unión (Tornquist) 3 2 1 0 1 4 4 Blanco y Negro 3 2 1 0 1 3 4 Unión Pigüé (*) 1 1 0 1 0 3 3 A. Huanguelén 1 2 0 1 1 2 4 San Martín (C) 1 2 0 1 1 3 7 Peñarol (Guaminí) 0 1 0 0 1 0 1 San Martín (ST) 0 2 0 0 2 3 6

(*) tienen pendiente el partido de la 1ª fecha.