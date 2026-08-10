Freedom, el ex NBA y activista político que desafía al sistema y se propone jugar la WNBA

El ex jugador de la NBA lleva a cabo una campaña que desató polémica. Foto: captura de pantalla.

En un mundo donde las verdades ya no son monolíticas y todo se pone en duda, se resignifica o simplemente se somete a cuestionamientos, un ex jugador de la NBA lleva a cabo una campaña que desató polémica.

La estrategia disruptiva de Enes Kanter Freedom —turco nacionalizado estadounidense, ex jugador de las franquicias Utah, Oklahoma, Knicks, Portland y Boston— busca poner a prueba los vacíos normativos de la WNBA (la liga profesional femenina de EE. UU.) para forzar a un cambio en las políticas sobre la participación de atletas transgénero en el deporte.

Hoy se conoció un video en el que este activista político, que jugó 11 temporadas en la liga masculina, firma la declaración de elegibilidad para la WNBA. Lo hizo vistiendo una remera en la que puede leerse la leyenda "Inviertan en mujeres, paguen a mujeres, contraten mujeres".

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En esta campaña, Freedom justifica su accionar en el hecho de que el Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) de la WNBA estipula vagamente que "sólo jugadoras que son mujeres son elegibles". Al no definir criterios biológicos estrictos (como niveles hormonales o sexo asignado al nacer), él argumentó de forma irónica: "Si alcanza con declarar quién sos, entonces cumplo con cada requisito necesario".

Como sus comentarios generaron polémica, salió a decir más formalmente que no busca faltar al respeto a las decisiones personales de la comunidad trans. Su intención declarada es exigir que las reglas de inclusión y autoidentificación promovidas por la liga se apliquen con total literalidad y consistencia.

Freedom tiene un historial de protestas públicas contra el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que llevaron a que el gobierno de su país natal le revocara el pasaporte y emitiera órdenes de arresto en su contra. También efectuó cuestionamientos al gobierno de China.

El que avisa...

Días atrás publicó un video en sus redes a modo de "conferencia de prensa" en el que anunció sus intenciones:

"Tras una cuidadosa consideración y revisión de las actuales directrices de elegibilidad, estoy declarándome oficialmente un prospecto de la @WNBA. Si simplemente declarar quién sos es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA", sostuvo.

"Mi equipo y yo examinamos cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027", afirmó Freedom, el apellido que eligió tras obtener la nacionalidad estadounidense.

"Sé que mi presencia en la cancha generará opiniones fuertes. Definitivamente no estoy acá para burlarme, ridiculizar o faltar al respeto a ninguna comunidad o elección personal. Simplemente estoy pidiendo que las reglas actuales se apliquen de manera igualitaria a todos. Las reglas que representan los mismos valores que muchos jugadores y entrenadores de la WNBA han defendido públicamente", afirmó este ex NBA.

"Mi equipo y yo estamos preparados para asegurar que estas reglas se apliquen de manera igualitaria, consistente y sin excepciones, y espero con interés que la #WNBA honre sus principios declarados. Nos vemos en la pretemporada", se despidió.