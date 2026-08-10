Liga de Villarino: los de Algarrobo quedaron como únicos punteros

Los dos elencos de Algarrobo volvieron a ganar y lideran con puntaje ideal, tras jugarse la 3ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Juventud Unida venció como visitante a San Adolfo por 3 a 0, mientras que Juventud Agraria hizo lo propio ante Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 2 a 1.

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El que dejó la cima fue Ferroviario de Argerich, aunque se trajo un buen punto de visitante tras igualar con Social Ascasubi --ganador del primer tramo-- 2 a 2.

En Médanos, Fortín empató ante 12 de Octubre 1 a 1 y aún no ganó desde su regreso a la Liga.

(Foto: gentileza Pedro Stefanazzi/Pasión Deportiva).

Por su parte, Caza y Pesca logró la primera victoria del certamen al golear en casa 5 a 0 a Barrio Africa en duelo medanse.

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La tabla

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