Liga de Villarino: los de Algarrobo quedaron como únicos punteros
Los dos ganaron como visitantes. Juventud Unida derrotó a San Adolfo 3 a 0 y Juventud Agraria a Fútbol y Tenis 2 a 1. Caza y Pesca logró el primer triunfo y en el resto hubo empates.
Los dos elencos de Algarrobo volvieron a ganar y lideran con puntaje ideal, tras jugarse la 3ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
Juventud Unida venció como visitante a San Adolfo por 3 a 0, mientras que Juventud Agraria hizo lo propio ante Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 2 a 1.
El que dejó la cima fue Ferroviario de Argerich, aunque se trajo un buen punto de visitante tras igualar con Social Ascasubi --ganador del primer tramo-- 2 a 2.
En Médanos, Fortín empató ante 12 de Octubre 1 a 1 y aún no ganó desde su regreso a la Liga.
Por su parte, Caza y Pesca logró la primera victoria del certamen al golear en casa 5 a 0 a Barrio Africa en duelo medanse.
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