Conmebol suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe por la Sudamericana
El cotejo de ida entre el Millonario y el León de Bogotá no se jugará este miércoles a raíz del sismo que tuvo lugar en Colombia este lunes.
Conmebol suspendió este lunes el partido entre River e Independiente Santa Fe que se iba a jugar este miércoles en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La decisión se tomó a raíz del fuerte sismo que ocurrió en Colombia durante la mañana de este lunes y que afectó a distintas zonas del país cafetero con más de un centenar de muertos, a tal punto que el gobierno de ese país decretó el estado de “desastre nacional”.
El terremoto, ocurrido a las 7:34 y que alcanzó una intensidad de 7.4 en la escala Richter, contó con epicentro en el departamento de Chocó, pero fue percibido en ciudades como Bogotá, que está a 400 kilómetros del punto de impacto del sismo, Cali, Manizales y Medellín. La delegación Millonaria iba a viajar este martes al mediodía, pero su itinerario se verá afectado ante esta noticia.
En horas del mediodía, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), anunció la suspensión de los partidos de la liga local que estaban previstos para disputarse esta semana.