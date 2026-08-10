Conmebol suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

Conmebol suspendió este lunes el partido entre River e Independiente Santa Fe que se iba a jugar este miércoles en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La decisión se tomó a raíz del fuerte sismo que ocurrió en Colombia durante la mañana de este lunes y que afectó a distintas zonas del país cafetero con más de un centenar de muertos, a tal punto que el gobierno de ese país decretó el estado de “desastre nacional”.

El terremoto, ocurrido a las 7:34 y que alcanzó una intensidad de 7.4 en la escala Richter, contó con epicentro en el departamento de Chocó, pero fue percibido en ciudades como Bogotá, que está a 400 kilómetros del punto de impacto del sismo, Cali, Manizales y Medellín. La delegación Millonaria iba a viajar este martes al mediodía, pero su itinerario se verá afectado ante esta noticia.

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En horas del mediodía, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), anunció la suspensión de los partidos de la liga local que estaban previstos para disputarse esta semana.