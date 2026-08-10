“Todos los partidos valen 3 puntos, pero no hay que hacerse los boludos: sabemos lo que significa el clásico”

Marcelo Olivera se ganó su lugar en el andamiaje de Olimpo, en base a buenos rendimientos y goles, como el que marcó el último sábado.

El misionero anotó el tanto del triunfo del aurinegro, por 1 a 0, ante Huracán Las Heras por la segunda fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

"Contento, muy feliz, más que nada por la victoria", admitió Marcelo en El Diario Deportivo.

Está victoria le significó al equipo que conduce Carlos Mungo recuperar, en cierta manera, los puntos perdidos en el empate sin goles ante Juventud Antoniana en el Carminatti.

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"Sabíamos que nos podríamos haber quedado con la victoria y nos quedamos con ese sabor amargo. Con esta victoria quedamos bastante conforme, sabíamos que era una cancha difícil y por suerte pudimos traer los tres puntos, más que nada pensando en lo que viene", agregó el atacante.

"De visitante sabemos que siempre hay que traerse algo y de local, como todos los equipos, tenés que ganar porque afuera se va a hacer difícil. En esta etapa todos los partidos son finales. Sabemos en el club en el que estamos, por eso vamos a ir a jugar igual a cualquier cancha", remarcó.

Luego de llegar sobre el cierre del libro de pases, porque se encontraba disputando el Torneo Regional, Olivera se fue ganando de a poco un lugar en la consideración del entrenador hasta convertirse parte del 11 en los últimos partidos.

"En lo personal estoy muy contento, trabajé muchísimo esperando la oportunidad y siento que la aproveché. Creo que la clave fue no haber bajado los brazos nunca porque no es fácil entrenar en la semana sabiendo que por ahí no te va a tocar. Uno siempre tiene la ilusión, pero sabemos el tipo de jugador que tenemos en cancha y que cualquiera del banco puede jugar, yo me sentía así cuando estaba en el banco. Tenemos un técnico, es el que decide y hay que respetar. Creo que fue un premio al esfuerzo que fui haciendo, sabía que en algún momento me iba a tocar y tenía que aprovecharlo, me sentía preparado para eso", reconoció.

Con el envión lógico de la victoria, Olimpo recibirá el miércoles a Villa Mitre, por la tercera fecha del Nonagonal.

"Nos hubiese gustado tener un poco más de descanso, porque sabemos lo que nos jugamos. En sí son tres puntos más que valen como cualquier otro partido, porque son todas finales, pero no hay que hacerse los boludos: sabemos que es un clásico y para la gente sabemos lo que es. Si podemos sacar un buen resultado va a ser un golpe anímico para lo que viene, que tenemos que viajar de nuevo y tenemos que ir a sacar algo bueno a Córdoba", avisó.

La tercera edición del clásico en la temporada se jugará desde las 19.30, con arbitraje de Matías Billone Carpio.

Luego, el aurinegro visitará a Argentino de Monte Maíz y la Villa recibirá a Alvarado.

"Nuestro objetivo principal el ascenso, no hay otra acá, no estamos en primera división, estamos buscando el ascenso y Dios quiera que se nos de", se ilusionó.

"Es recontra difícil, pero creo que tenemos el plantel, después hay que ir paso a paso porque son todas finales. Pero yo no tengo miedo a decirlo y creo que mis compañeros tampoco, no tenemos que tener miedo a decirlo: estamos preparados para ascender y hay que tener los pies sobre la tierra que vamos a poder llegar al objetivo", remarcó.

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