Colombia suspendió todo el fútbol por el terremoto y crece la incertidumbre por el partido de River

La Dimayor suspendió toda la programación del fútbol profesional colombiano de esta semana como consecuencia del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, una decisión que puso bajo atención la situación del partido que River debe disputar este miércoles ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La entidad que organiza el fútbol colombiano comunicó que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos en colaborar con las comunidades afectadas y brindar acompañamiento a jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y sus familias que hayan sufrido las consecuencias del sismo.

“Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, expresó la Dimayor al cerrar su comunicado.

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En este contexto, el encuentro entre Independiente Santa Fe y River, previsto para este miércoles 12 de agosto a las 21.30 de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá, permanece por ahora dentro del calendario de la Conmebol. Sin embargo, la situación es seguida de cerca por el organismo sudamericano, que deberá determinar si existen las condiciones necesarias para disputar el compromiso.

Fuentes de Conmebol señalaron que la situación está siendo analizada, aunque descartaron que exista una determinación inmediata: “Estamos evaluando todo… No es tan inmediato”, indicaron ante la consulta por el futuro del partido.

La decisión de la Dimayor no implica automáticamente la suspensión del encuentro internacional, ya que la Copa Sudamericana depende de la organización de Conmebol. De todos modos, el escenario generado por el terremoto obliga a revisar las condiciones de seguridad y logística en Bogotá, donde se encuentra previsto el partido.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4 luego de que el primer registro fuera corregido. El sismo también se sintió con fuerza en Bogotá, donde se produjeron evacuaciones, aunque las primeras evaluaciones no reportaron daños estructurales de gravedad en la capital colombiana.

Uno de los principales puntos bajo observación será precisamente el estado del estadio El Campín, además de las condiciones de seguridad y la situación general de la ciudad. También será necesario evaluar cualquier eventual afectación en los traslados y en la infraestructura que pueda comprometer la llegada de River a Bogotá.

Por el momento, no existe una comunicación oficial de Conmebol que suspenda, reprograme o cambie de sede el partido. River, mientras tanto, permanece atento a la evolución de la situación y a la determinación que pueda tomar el organismo sudamericano en las próximas horas.

La revancha entre ambos equipos está programada para el miércoles 19 de agosto en el estadio Monumental. La prioridad, tanto para las autoridades colombianas como para Conmebol, será determinar si existen las condiciones de seguridad necesarias para que el encuentro pueda desarrollarse con normalidad.