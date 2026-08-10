No tienen cancha, entrenan en una plaza con temperaturas bajo cero y van a jugar el torneo Regional

Lo que es la pasión por el fútbol… En pocos días arranca el torneo Regional 2026 y uno de sus animadores será el club Estrella Austral de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, que no tiene cancha propia de fútbol 11 y el plantel superior entrena en una plaza de la ciudad soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero.

Increíble pero real.

“Si llueve la práctica no se detiene, se saca el agua con secadores y se sigue, no podemos parar”, sostiene uno de los pocos dirigentes que colabora con el equipo de Primera división, que participa en la Liga oficial de fútbol de Río Grande.

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El club se fundó en 1990 y es potencia en Futsal AFA, además de contar con vóley y un elenco en fútbol 11 que hará sus primeras armas en una competencia regional.

“Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y para un club de barrio, lo que tenemos termina siendo mucho, porque es lo único! … Y lo vamos a hacer a lo grande. ¡Regional allá vamos!, fue el mensaje institucional en su cuenta de Instagram.