Quimey Sosa y Nayla Chaves, destacados en el Campeonato Argentino de Atletismo

Bahía Blanca tuvo una destacada presencia en el Campeonato Argentino de Atletismo, que se desarrolló el último fin de semana en Rosario, Santa Fe.

Los representantes de la Asociación Bahiense de Atletismo compitieron con los colores de la Provincia de Buenos Aires y lograron importantes resultados en una de las competencias más relevantes del calendario nacional.

Uno de los principales protagonistas fue Quimey Sosa, quien tuvo una intensa participación a lo largo del certamen. El bahiense compitió en los 100 y 200 metros y también integró el equipo bonaerense de la posta 4x100, donde consiguió la medalla de plata.

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El sábado, Quimey disputó los 100 metros, donde participó de la primera serie y finalizó en el tercer puesto, con un tiempo de 11.08 segundos, registro obtenido bajo condiciones climáticas muy desfavorables, con un fuerte viento en contra de -4,2 m/s.

El objetivo era meterse en la final y el bahiense lo consiguió con autoridad.

Ya en la definición, volvió a demostrar su nivel y terminó en el octavo puesto, mejorando levemente su marca al registrar 11.05 segundos. Nuevamente, el viento en contra fue un factor determinante y condicionó el rendimiento de los atletas durante toda la jornada.

El domingo, Sosa volvió a la pista para disputar los 200 metros, donde completó la prueba con un registro de 22.39 segundos.

En 100 metros llanos, Lucas Villegas se quedó con el título nacional igualando 10.48 con su hermano Tomás. El récord nacional Franco Florio volvió a competir tras su etapa europea, finalizando cuarto.

Medalla de plata para la Provincia

El gran cierre para Quimey llegó con la posta 4x100 metros, donde representó a la Provincia de Buenos Aires junto a Bautista Seoane, Bautista Gallicchio y Juan Ciampitti.

El equipo bonaerense tuvo una gran actuación y se quedó con la medalla de plata, al completar la prueba en 42.25 segundos.

El primer puesto fue para el equipo de La FAM, mientras que Santa Fe ocupó el tercer lugar del podio.

De esta manera, Quimey Sosa cerró un campeonato de gran nivel, con presencia en dos de las principales pruebas de velocidad y una medalla nacional en la posta, consolidándose como uno de los representantes destacados del atletismo bahiense.

Sexto puesto para Nayla Chaves

Otra de las representantes de Bahía Blanca que tuvo una buena actuación fue Nayla Chaves, quien participó en el lanzamiento de jabalina.

La atleta bahiense alcanzó el sexto puesto, con un lanzamiento de 30,21 metros.

Las condiciones climáticas también tuvieron incidencia en esta prueba, ya que el fuerte viento dificultó la posibilidad de conseguir mejores registros.

El Campeonato Argentino dejó así un balance positivo para la delegación bahiense, con actuaciones destacadas y una medalla de plata que coronó la participación de Quimey Sosa en Rosario, reafirmando el crecimiento y el nivel del atletismo de Bahía Blanca en el escenario nacional.

Actuaciones destacadas en pruebas de pista y campo

Micaela Levaggi y Diego Lacamoire, campeones sudamericanos de 1.500 metros, confirmaron sus títulos nacionales. La velocista Megan Powell, que desarrolla su carrera en Estados Unidos, ganó los 400 metros llanos con 54.15, superando a Florencia Lamboglia y Noelia Martínez.

Lamboglia luego integró la posta 4×100 junto a Napolitano, Zita y Helen Bernard Stilling, ganadora también en los 100 metros con vallas con 13.73 pese al viento en contra. En los 100 metros llanos femeninos, Belén Fritzsche se impuso con 12.25 frente a Telias y Wihljeln.Fútbol

Por su parte, la juvenil Ornella Agostina Pérez se coronó en bala con 14 metros mientras que Sofía Luna ganó los 10.000 metros, y Carola Bruno, Carolina Scarponi, Julieta Salguero y Giuliana Baigorria destacaron en salto largo, garrocha, jabalina y martillo, respectivamente.

En 400 metros llanos, el olímpico Elián Gaspar Larregina recuperó la corona con 46.97, seguido por Agustín Nahuel Pinti y Tomás Salvat.

Diego Pérez Güercio ganó los 110 metros vallas con 14.35 pese al viento en contra.

En salto con garrocha, Agustín Carril brilló con 5.30 metros.

Lázaro Bonora fue campeón en lanzamiento de disco con 54.01 metros, donde regresó Juan Ignacio Solito.Referencia geográfica

En jabalina, Bruno Arce logró su mejor marca con 67.28 metros, seguido por José Carlos Borget y Maycol Coria.

También destacaron en marcha atlética Vélez y Juan Manuel Cano en las pruebas femeninas y masculinas, respectivamente.