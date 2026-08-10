Bochas: 114 jugadores le dieron brillo al Torneo Aniversario del Club Alem

Con una excelente convocatoria de 114 jugadores, se disputó con gran éxito el Torneo Aniversario del Club Alem de Bochas, una competencia que reunió a destacados representantes de la disciplina y volvió a poner en valor la actividad bochófila de la institución.

En Primera categoría, el campeón fue Dante Núñez, seguido por Daniel Vitozzi, mientras que Carlos Maldonado y Fabián Tolosa completaron el podio.

En Segunda categoría, el primer lugar quedó en manos de Esteban Iparraguirre. El segundo puesto fue para Carlos Castro, mientras que Claudio Castillo terminó tercero.

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Completaron los ocho primeros lugares Marcos Sauco, Daniel Serantes, Andrés Arce, Juan Celaya y Franco del Moro.

Por su parte, en Tercera categoría, la victoria correspondió a la dupla Hutchinson-Fabiani; mientras que el segundo puesto fue para Favre-Ribero, el tercero para Kadours-Abdala y el cuarto para Córdoba-Casco.

Luego se ubicaron Delgado-Bevilacqua, Blasioli-Krum, Bertinat-Gonnet y Mariani-Mariani.