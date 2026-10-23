¿Con menos rodeos se puede contrarrestar el calentamiento global?

La reevaluación del impacto ganadero en el medio ambiente es un ejercicio permanente. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Una reducción del número de cabezas de ganado podría limitar la ventaja de la captura de carbono por fotosíntesis de los pastizales que utilizan y, por tanto, anular en gran medida el objetivo de limitar el calentamiento global”.

No podría ser más explícito el Dr. James Nelson Blignaut, de la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica, para presentar el tema y explicar de qué se trata. Esto es: “Recortar las existencias ganaderas podría generar el efecto contrario al deseado en el balance global de carbono”.

Son cada vez más las voces autorizadas, respaldadas en trabajos científicos de fuentes diversas, que avalan las declaraciones de Blignaut —esta columna se ha explayado con los argumentos del Dr. Ernesto F. Viglizzo, un profundo y reconocido investigador del tema en el país—, por lo que viene a cuento aportar más herramientas respecto de la disminución de la huella de carbono (o la cantidad de gases de efecto invernadero).

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En un marco en el cual la ganadería se encuentra —aún— en el centro de una profunda controversia científica y política, Blignaut plantea que la capacidad de captura de carbono en los pastizales supera el impacto negativo de las emisiones de metano, cuestionando las propuestas que exigen recortar drásticamente las cabezas de ganado.

Más. El sector ganadero ha sido objeto de un intenso debate entre quienes se preocupan por sus posibles efectos negativos sobre el calentamiento global, la degradación de la tierra, la seguridad alimentaria y la salud humana, y quienes destacan su posible papel en el mantenimiento de la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental global.

Frente a las estimaciones de un aumento sostenido en la demanda de alimentos de origen animal, una investigación realizada por el propio Blignaut examina de manera exhaustiva las fortalezas y las debilidades del sector.

Dr. James Nelson Blignaut, de la Universidad de Stellenbosch.

Uno de los hallazgos clave de este trabajo cuestiona las proyecciones demográficas del ganado a nivel internacional. El análisis del número de cabezas —a partir de diversas fuentes bibliográficas— sugiere una marcada sobreestimación hacia el año 2050

En relación con las emisiones gaseosas, el estudio ofrece un matiz crítico sobre la contribución real de los rumiantes al efecto invernadero. Aunque la ganadería es responsable de una parte importante de las emisiones de metano, se sostiene que su acumulación atmosférica se ha sobreestimado.

Esta afirmación se fundamenta en la corta vida atmosférica que posee el metano, las nuevas mediciones de fermentación entérica, la revisión de su potencial de calentamiento y el rol activo del ganado en la captura de carbono y su capacidad como sumidero.

El análisis de Blignaut propone priorizar el mecanismo natural de absorción sobre las estrategias exclusivas de mitigación de emisiones. Dado que la captura de carbono tiene más potencial que la reducción de emisiones para limitar el calentamiento global, debe maximizarse la capacidad fotosintética. “Los pastizales gestionados mediante el pastoreo desempeñan una función esencial en este ciclo fotosintético”, indica.

Por esta razón, el estudio concluye que, aunque deben abordarse las preocupaciones sobre el bienestar animal, las zoonosis y la resistencia a los antimicrobianos, la idea de reducir el número global de cabezas de ganado, debido a sus supuestos efectos negativos, no estaría justificada.

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