Objetivo (ineludible): producir más carne con la misma cantidad de animales

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En no pocas oportunidades, el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo, especializado en alimentación y calidad de carne, engorde a corral y eficiencia de conversión, perteneciente al INTA Anguil y docente en la Universidad Nacional de La Pampa, ha planteado la necesidad de pensar una estrategia a mediano y largo plazo que implique producir más terneros y retener más vacas en el rodeo bovino del país.

Lo explicó de esta manera: “Es importante colocar en mercados como el asiático no solamente vacas, sino también carne de novillo o productos de la cría y no tanto la fábrica; es decir, los animales adultos del rodeo destinados a reproducción. Hace 30 años que hablamos de la necesidad de producir más terneros en la Argentina pero, hoy, generar más por vaca entorada pasa a ser una necesidad, ya que la meta es producir más carne con la misma cantidad de animales”.

¿La clave? Pordomingo insistió: es fundamental que se aumente el índice de procreo; es decir, hay que producir más terneros por cada animal, además de alcanzar más kilos de carne individuo faenado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como se comprenderá, el actual contexto de la ganadería es lo que provoca este debate por las sólidas señales —y necesidades— de expandir la capacidad productiva.

En tal sentido, un informe del mercado ganadero de Rosario, elaborado en base a datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), indica que entre los meses de enero y agosto del corriente año 2026 se han movilizado cerca de 530.000 animales con destino reproductivo. Se trata de un incremento del 22 % respecto al mismo período de 2025 y el mayor volumen de los últimos cinco años, correspondiendo el 87 % de dichos traslados a hembras. Asimismo, el reporte evidencia indicios de una mayor retención de vaquillonas y terneras de reposición en los establecimientos de cría.

Frente a este escenario, surge una pregunta decisiva para el sector: ¿alcanza únicamente con tener más vacas para producir más terneros?

Sobre este punto, el Méd. Vet. Augusto Nascimbene, coordinador técnico de Agropharma, aclara ahora que la cantidad de vientres no garantiza por sí sola un aumento equivalente en la producción: “Se requiere mirar más allá de eso. Ampliar el rodeo puede representar una oportunidad, pero el resultado económico depende de cuántas vacas logran preñarse, en qué momento lo hacen y cuántos kilos de terneros llegan finalmente al destete”.

En un establecimiento de cría, cada vientre demanda recursos continuos en alimentación, sanidad, superficie y manejo, lo que conforma una estructura de costos que debe traducirse en producción física. En consecuencia, incorporar o retener hembras sin elevar los indicadores reproductivos incrementa la cantidad de animales del rodeo sin generar un crecimiento proporcional en la producción de terneros.

Nascimbene remarca que el enfoque debe situarse en la eficiencia del ciclo reproductivo: “El desafío no pasa únicamente por incorporar vientres, sino por hacer que cada vaca tenga mayores posibilidades de producir un ternero dentro del ciclo reproductivo previsto. Para lograrlo, resulta fundamental trabajar sobre la nutrición, la condición corporal, la sanidad, la planificación del servicio y la identificación de los animales que presentan dificultades para volver a ciclar después del parto”.

Entre los principales contratiempos para retomar la ciclicidad se encuentra el anestro posparto, período en el cual la vaca aún no recupera su actividad ovárica y cuya extensión condiciona las posibilidades de lograr una nueva preñez dentro de la temporada de servicio.

Más: el momento en que se concreta la preñez influye de manera directa en el peso final al destete. Las vacas que se preñan al inicio de la temporada de servicio (denominadas cabeza) paren temprano, logrando terneros sustancialmente más pesados. Por el contrario, cuando las preñeces se retrasan, los nacimientos también se postergan y se amplía la brecha de peso entre terneros de un mismo rodeo, registrándose diferencias de entre 40 y 90 kilos entre el primer y el último nacido.

“Además de mejorar el porcentaje de preñez, es importante apuntar a destetes más pesados, porque el resultado comercial de la cría se expresa en kilos de carne. En ese sentido, una buena alimentación y una condición corporal adecuada al parto favorecen la recuperación posparto y el retorno a la ciclicidad”, asegura.

De este modo, la eficiencia reproductiva se fundamenta en dos dimensiones complementarias:

—Conseguir que un mayor porcentaje de vientres resulte preñado.

—Lograr que la mayor proporción de preñeces ocurra de forma temprana en la temporada.

“Frente al desafío, las estrategias reproductivas permiten sumar herramientas al manejo tradicional del rodeo. Su implementación debe contemplar las características de cada establecimiento, el estado de los animales, la disponibilidad de alimento y los objetivos productivos definidos junto con el veterinario”, concluye Nascimbene.

OTROS TEMAS DE ESTA MISMA COLUMNA:

—Mercado de granos: ¿de qué manera se puede sortear la incertidumbre de precios?

—Digitalización del agro: ¿por qué la inteligencia de datos debe preceder a la IA?

—Hacia 2035: el agro blinda su hegemonía exportadora frente a la energía y la minería

—Suelo: cómo revertir el continuo deterioro y no fallar en el intento

—Producción bovina: el dato que promete una transformación en el país

—Carne vacuna: el plan es sumar trazabilidad (para capturar nichos de alto precio)

—¿Qué impacto tiene el costo de arrendamiento en la rentabilidad agropecuaria?

—Salud animal: ¿por qué el mercado se encamina a duplicar su tamaño para 2032?

—Producir 30 millones de toneladas de proteínas hacia 2030: ¿se puede?

—“El campo no es solo un estilo de vida; es la actividad que crea riqueza de la nada”

—El campo ya lo sabe: producir más no garantiza rentabilidad

—Drones agrícolas: ¿cuál es el punto clave para el éxito de la aplicación?

—El asado (de la mesa de los argentinos): ¿por qué aumentó más que la inflación?

—El Niño: ¿de qué manera impactará en los campos de la región?

—Sarnari: “La alta presión impositiva atraviesa a todas las economías del campo”

—Cruzamientos y vigor híbrido: ¿la clave para transformar la ganadería?

—“En ganadería el secreto es producir con el pasto que tenemos”

—Retenciones: una señal más allá del alivio a la distorsión tributaria

—Shorthorn en Bordenave: ¿la raza madre que resurge para sumar kilos de carne?

—De carne (e impuestos) somos: la presión ya está cerca del 30 %

—La ganadería (y la dopamina): entre precios históricos y búsqueda de eficiencia

—La delgada línea roja (donde la carne le sigue ganando a la inflación)

—La lechería en su laberinto: una visión desde adentro sobre la crisis del consumo y la necesidad de exportar

—SOB: ¿cómo trabaja el INTA para aprovechar este momento de la ganadería?

—La carne argentina en el radar global: ¿es cara en relación a otros países?

—Mercado de fertilizantes: algo más que tensión por un cuello de botella logístico

—Digitalización y biotecnología (+IA): la agroindustria ve la luz al final de túnel

—Drones en el agro: una revolución que no pisa el suelo ni teme al barro

—Carnes: ¿por qué se diversifica el consumo de proteínas?

—¿Por qué el acceso al crédito es (hoy) el mayor desafío para el agro?

—Girasol: rendimientos históricos y muy buenos precios (por la escasez)

—Pasturas y verdeos: ¿por qué significan una llave para la ganadería?

—Huevos: con el asterisco puesto en los récords de producción y consumo

—Mate listo: de residuo cotidiano (yerba mate usada) a recurso industrial

—La ley antideforestación, la carne vacuna y los consumidores: ¿dónde estamos?

—La ganadería argentina es candidata al Martín Fierro de Oro

—UNS, INTA e IPCVA: las alianzas que le dan otro vuelo al campo

—Ganadería bovina: ¿de qué manera se puede ser más eficiente?

ESCENARIO AGROPECUARIO 2025: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2024: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2023: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2022: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO