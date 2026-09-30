Otro indicador negativo: los patentamientos de autos 0km tuvieron su sexta baja consecutiva

El mercado automotor volvió a mostrar números negativos en la comparación interanual y profundizó una racha que ya lleva seis meses consecutivos de caídas. En septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 56.241 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El dato confirma que el sector todavía opera por debajo de los niveles del año pasado, aunque desde las concesionarias empiezan a advertir señales de un cambio de tendencia.

La tendencia también se refleja en el acumulado. Entre enero y septiembre se patentaron 435.493 vehículos, un 13% menos que las 500.497 unidades registradas durante el mismo período de 2025.

En la comparación mensual, en cambio, septiembre mostró una recuperación del 10,7% frente a agosto, cuando se habían registrado 45.003 unidades. Sin embargo, el promedio diario de patentamientos apenas avanzó 0,6%, debido a que septiembre contó con 22 días hábiles frente a los 20 de agosto.

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Pese a la sexta caída consecutiva frente al año anterior, desde ACARA destacaron las señales de recuperación observadas durante septiembre.

"La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad", sostuvo el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

El escenario es muy distinto en el mercado de las motos. Mientras los patentamientos de autos 0 km volvieron a caer en términos interanuales, en septiembre se registraron 80.113 motovehículos, un 35,1% más que las 59.313 unidades del mismo mes de 2025, según la División Motovehículos de ACARA.

La expansión también se mantiene con fuerza en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se patentaron 668.077 motos, un 40,7% más que las 474.836 unidades registradas en igual período del año pasado. Frente a agosto, cuando se habían patentado 74.828 unidades, el mercado avanzó 7,1%. (Ambito)