Mercado de granos: ¿de qué manera se puede sortear la incertidumbre de precios?

Desde el mercado se sostiene que la capacidad de compra de cada tonelada ha mejorado de manera relevante. / Fotos: Imágenes generadas con IA.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Ante una escalada alcista cuyo final nadie puede predecir, la clave pasa por la claridad de los números propios. Conocer al detalle los costos y márgenes potenciales a los precios de hoy permite transformar la incertidumbre en planificación y decisiones seguras”.

Para la Ing. Agr. Marianela de Emilio, de agroeducacion.com, esta debe ser la postura comercial para dejar atrás la inseguridad y pasar a la etapa siguiente. “¿Por qué? Porque el mercado de granos acumula cuatro semanas consecutivas de subas y se encienden las alarmas para aprovechar oportunidades de venta. Entre la información y la acción se ubica la toma de decisiones, ya que de este modo hay que dejar algunos números en claro para dar seguridad en medio de la incertidumbre”.

Al analizar las liquidaciones de la cosecha 2025/2026 hasta principios de este mes de septiembre, se registraron avances del 41 % en soja (con un precio promedio de 327 dólares por tonelada); 54 % en maíz (U$S 183 / tn) y 74 % en trigo (U$S 171 / tn).

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Estos valores promedio ha sido superados —ampliamente— por las cotizaciones actuales del mercado disponible, donde la soja alcanza los 367 dólares; el maíz, U$S 194 y el trigo, U$S 230, siempre por tonelada.

Desde el mercado se concluye que esta brecha representa una oportunidad concreta para elevar los promedios de la campaña. Y que la capacidad de compra de cada tonelada ha mejorado notablemente.

De Emilio lo explica de esta manera: “Esta capacidad de compra subió en la medida que los insumos bajaron o permanecieron sin cambios, pero el precio de los granos siguió a la suba, tanto para el disponible, como para los precios futuros de la cosecha 2026/2027. Así, los costos de implantación se vieron beneficiados y hay oportunidad de cerrar parte de la rentabilidad futura”.

A pesar del escenario de subas continuas, la especialista advierte: “Aunque las subas fueron casi ininterrumpidas, el mercado se acerca a un techo. El avance de la cosecha en los Estados Unidos presionará a la baja en el corto plazo”.

Ing. Agr. Marianela de Emilio.

A este panorama se suman las proyecciones del informe de septiembre del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos):

—Maíz: se recortó la cosecha del país del norte en 5 millones de toneladas (-1,3 % respecto a agosto).

—Soja: se añadieron 400.000 toneladas a la proyección de los Estados Unidos, sustentando presiones bajistas para la oleaginosa más allá de la firmeza del petróleo.

—Trigo: las menores exportaciones de Rusia y de Ucrania serán compensadas, de manera parcial, por la oferta de la Argentina y Australia.

Respecto al escenario internacional, la especialista en mercados granarios sostiene que los conflictos en el mar Negro y en el estrecho de Ormuz mantienen bajo amenaza el tráfico de petróleo y la oferta mundial de trigo y maíz. “Los amagues de tregua solo pausan las subas de manera temporal; el mercado sigue expectante en niveles altos”, define.

La pregunta a esta altura del partido es la siguiente: ¿cuál es la mejor hoja de ruta en el marco de una estrategia del productor? Así entonces, De Emilio plantea tomar decisiones enfocadas en cuatro ejes concretos:

—Capturar márgenes en la 2025/2026: aprovechar los valores del disponible para elevar el precio promedio y recortar costos financieros mediante la cancelación de pagos.

—Calzar la campaña 2026/2027: asegurar insumos mediante ventas anticipadas o coberturas, cerrando rentabilidad para la nueva cosecha aprovechando la relación de canje.

—Gestionar el riesgo comercial: evaluar coberturas de precios mínimos (piso) y definir proporciones prudentes de venta física según el riesgo productivo y climático de cada zona.

—Utilizar mercados de futuros y opciones: sobre este punto, De Emilio remarca la necesidad de avanzar en la formación de mercados y poner en práctica herramientas comerciales como futuros y opciones agrícolas, que amplían las alternativas para limitar el riesgo precio (sin comprometer mercadería que aún no ha sido sembrada).

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