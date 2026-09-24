Alarmante suba de la pobreza en Bahía: uno de cada cuatro habitantes no cubre sus necesidades básicas

Unos 86 mil bahienses se encuentran por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los números emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta cifra representa al 26,6% de la población y es un fuerte incremento desde la última medición, cuando se veían afectados poco más de 73 mil personas (22,6%).

Es decir, entre fin de diciembre de 2025 y junio de 2026, unos 13 mil habitantes del conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se convirtieron en pobres. La cifra tuvo un aumento de casi el 18%.

Esta medición corta un período de caída en estos índices desde el segundo semestre de 2024.

En cuanto a la indigencia, los números tampoco son buenos, aunque son positivos respecto de la última medición. En Bahía Blanca afecta a unas 20 mil personas (6,2% de la población), casi 3 mil menos que en los datos oficializados en marzo último y correspondientes a diciembre del año pasado.

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En porcentajes, la pobreza en Bahía Blanca venía registrando una caída en las últimas mediciones: 25,5% en el segundo semestre de 2024; 23,5% en la primera parte de 2025 , y 22,6% a fin del año pasado, aunque en el primer semestre de 2026 trepó a 26,6%.

En cuanto a la indigencia, en la segunda parte de 2024 el porcentaje era del 3,7%; esta cifra se incrementó al 7,4% en junio del año pasado y cayó al 7,1% a fines de 2025. Ahora volvió a bajar hasta 6,2%.

En cuanto a los hogares, la pobreza afecta a unos 27 mil pertenecientes al conglomerado Bahía Blanca-Cerri, lo que se corresponde con el 20,5% de la cantidad de viviendas.

Respecto de la indigencia, unos 4.500 hogares (6%) se encuentran por debajo de esta línea,

A fin de año pasado, 20.624 hogares se encontraban por debajo de la línea de pobreza y 5.765 por debajo de la de indigencia.

En marzo

Según el cálculo difundido en marzo -NdR: correspondiente a diciembre de 2025-, la pobreza en nuestra ciudad alcanzaba a 73.018 personas (22,6%), con una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre del año pasado.

Además, 22.968 (7,1%) bahienses se encontraban por debajo de la línea de indigencia. En este caso, se registra una baja de 0,3% en la comparativa con la medición previa.

A nivel nacional

La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026 en la Argentina, según el INDEC. El nivel de pobreza subió 4,1 puntos porcentuales con respecto a los últimos seis meses del año pasado y afectó a cerca de 15 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 7,5%.

El deterioro se produjo después de tres semestres consecutivos de baja: en el primer semestre de 2025, la pobreza había alcanzado al 31,6% de las personas y luego descendió al 28,2% en la segunda mitad de ese año; en los primeros seis meses de 2026 volvió a subir hasta 32,3%. La indigencia siguió el mismo recorrido: pasó de 6,9% a 6,3% y ahora trepó a 7,5%.

En términos de hogares, el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 5,6% no logró cubrir siquiera la canasta básica alimentaria y quedó en situación de indigencia.

En los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, esto representa 2.498.000 hogares pobres, en los que viven 9.729.000 personas. De ese total, 575.000 hogares y 2.249.000 personas son indigentes. (La Nueva., con información de TN)