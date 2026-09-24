De Bahía Blanca a San Sebastián Carbono14 llega con dos proyectos

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

La productora bahiense Carbono14 participa del 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de Europa, con dos proyectos que marcan distintas etapas de su recorrido: la exhibición del cortometraje R12, escrito y dirigido por el bahiense Facundo Aybar, y la presentación de El Brujo, su primer proyecto de largometraje, en el sector de industria.

R12 formó parte de una muestra de cuatro producciones argentinas organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La actividad se realizó el 22 de septiembre en los Cines Trueba de San Sebastián, dentro de la sección Otras Actividades del festival.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La muestra reunió cortometrajes nominados a Mejor Cortometraje en la XX edición de los Premios Sur: Tu cuerpo en mi habitación, de Axel Cheb Terrab; Compraventa; Las Panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez; y R12, de Aybar.

Además de las proyecciones, la actividad incluyó la presentación de las películas y un coloquio con integrantes de los equipos realizadores, generando un espacio de encuentro entre el cine argentino y el público internacional.

Pero la presencia de Carbono14 no se limita a la exhibición de R12. La productora también participa del sector de industria del festival con El Brujo, escrito y dirigido por Aybar. El proyecto se encuentra en desarrollo y participa de reuniones y actividades del Industry Club con el objetivo de establecer vínculos con potenciales coproductores españoles y avanzar hacia una coproducción internacional.



Para esta participación, la Academia de Cine Argentina brindó a Carbono14 el hospedaje en San Sebastián y las acreditaciones necesarias para acceder a las actividades profesionales del Industry Club. El espacio reúne a productores y representantes de la industria audiovisual y permite establecer contactos, intercambiar proyectos y buscar alianzas para futuras producciones.

“Llegar a San Sebastián con R12 y poder presentar también nuestro primer largometraje representa una oportunidad enorme para Carbono14. No solo nos permite compartir nuestro trabajo, sino también generar vínculos y buscar socios que nos ayuden a llevar adelante nuestros próximos proyectos”, señaló Facundo Aybar.

La participación en San Sebastián se suma al recorrido que R12 desarrolló durante 2025 por festivales de distintos países. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio a Mejor Cortometraje Argentino obtenido en el Buenos Aires Rojo Sangre, uno de los principales festivales argentinos vinculados al cine de género.

Producido por Carbono14, R12 explora el cine de género desde una propuesta autoral y una producción independiente. El recorrido internacional del cortometraje representa también una nueva instancia para una productora nacida en Bahía Blanca, que busca desarrollar proyectos con identidad propia y proyección fuera del país.

En paralelo, El Brujo representa un nuevo desafío para la productora. Se trata de un thriller político de terror con elementos de body horror, ambientado durante el exilio de Juan Domingo Perón en Madrid. El proyecto constituye el primer largometraje de Carbono14 y actualmente se encuentra en desarrollo y búsqueda de coproductores internacionales.

Aybar es director, guionista y productor argentino. Su trayectoria está vinculada al cine independiente y a la producción audiovisual desde Bahía Blanca. Es fundador de Carbono14 y productor de Bahía Blanca (2021) y El Rastro del Lobo (2026).

La participación en el Festival de San Sebastián permite así que dos proyectos de Carbono14 compartan un mismo escenario: mientras R12 continúa su recorrido por festivales, El Brujo busca dar los primeros pasos hacia su concreción internacional.