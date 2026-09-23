Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La conductora Mirtha Legrand continúa mejorando de la “neumopatía” que motivó su internación en el Sanatorio Mater Dei “con buena evolución”, según señaló el parte médico difundido este miércoles en el cual se detalló que “permanecerá internada”.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”, indicó el escrito firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

Asimismo, añadió que la diva “permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

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“Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, expresó el escrito.

“De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, se explicó. (con información de NA)