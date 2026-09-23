Día Mundial de las Lenguas de Señas: ¿por qué se celebra hoy?

El lenguaje de señas internacional es el que utilizan las personas sordas para poder comunicarse tanto en la vida diaria como en reuniones, cuando viajan y socializan y se lo considera una lengua pidgin, es decir, una lengua mixta creada a partir de una lengua determinada más otros elementos de otra u otras lenguas.

Según un informe, el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017 con el fin de concienciar sobre la importancia de las señas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva.

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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas, a la vez que establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.

La propuesta para celebrar este día nació de la Federación Mundial de Sordos, un ente compuesto por 135 asociaciones nacionales de personas sordas que representan aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo.

La resolución fue patrocinada por la misión permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, copatrocinada por 97 Estados miembros de las Naciones Unidas y aprobada por consenso el 19 de diciembre de 2017.

Se eligió el 23 de septiembre como la fecha conmemorativa porque en ese día se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951 y marca el nacimiento de una organización, que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda como prerrequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas sordas.

El propósito fundamental de esta jornada es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos y el Día Mundial de las Lenguas de Señas es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. (NA)