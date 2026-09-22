Encontraron los restos del helicóptero en el que viajaban un famoso cantante y un empresario en Brasil: no hubo sobrevivientes

El helicóptero en el que viajaban el cantante brasileño Rick, el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares, fue encontrado este martes en la Serra de Santa Catarina.

Las autoridades confirmaron que los cinco ocupantes, entre ellos el piloto y el copiloto, murieron en el accidente. La búsqueda se extendió durante casi 24 horas, luego de que la aeronave desapareciera el lunes.

El helicóptero había despegado de Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la región de Serra, pero no llegó a su destino.

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Los Bomberos desplegaron un operativo con cerca de 40 rescatistas, dos perros entrenados, más de 10 vehículos y drones equipados con cámaras térmicas para rastrear la zona, en medio de una fuerte neblina.

El helicóptero, un Bell 430 fabricado en 2001, tenía capacidad para un piloto y siete pasajeros. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), la nave estaba habilitada y con la certificación vigente hasta agosto de 2027.

Quiénes son las víctimas

Entre las víctimas están el cantante brasileño Rick, de 59 años, figura del dúo Rick & Renner, el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares.

Rick, de su verdadero nombre Geraldo Antônio de Carvalho, nació en Porto Nacional el 5 de diciembre de 1966. Junto a Renner, desarrolló una destacada carrera en la música country brasileña.

Rick estaba con Geralda Helena, con quien mantuvo una relación durante unos 30 años. Rick deja dos hijos : Mônica y Vitor Henrique, fruto de su relación con Geralda.

Bruno Avelar, de 41 años, era emprendedor y especialista en redes de contacto. Afirmaba haber creado empresas en Brasil, Estados Unidos y Europa.

Avelar saltó a la fama principalmente con el proyecto “El poder del networking”, centrado en la organización de eventos, programas de mentoría y reuniones entre emprendedores.

Avelar era cercano a la familia de Neymar y participó en eventos vinculados con el Instituto Projeto Neymar Jr.

El empresario se había casado hace tan solo un mes con Livia Avelar, el 4 de agosto.

Antes del trágico desenlace, su esposa había pedido a la gente que rezara por él. “¡Tenemos un Dios, un Dios vivo que no nos abandona! Amor mío, sé que estás a salvo y protegido por las manos del Señor. Nos veremos pronto, y esto será otro testimonio en tu vida y en nuestra historia. ¡Eres mi mejor sonrisa! ¡Mi mejor parte! ¡Mi refugio seguro!“, escribió.

Tras la confirmación de su muerte, la familia de Avelar expresó su gratitud por los mensajes de apoyo, las oraciones y las muestras de cariño recibidas durante la búsqueda.

Asimismo, solicitaron respeto a su privacidad e informaron que los detalles sobre el funeral se darán a conocer posteriormente. (TN)