La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja 25 firmas de medicamentos por irregularidades en sus registros al tener la autorización vencida y no poseer el trámite de renovación.

La medida se dio a conocer este miércoles a través de la Disposición 5866/2026 publicada en el Boletín Oficial donde Luis Eduardo Fontana, director de la ANMAT, comunicó que se resolvió dar de baja 25 firmas de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), debido a que se encontraban vencidos.

De acuerdo a la explicación, la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años a contar desde la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° de la Ley de Medicamentos N° 16.463.

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Los titulares y/o representantes de los medicamentos inscriptos en el REM deben solicitar la reinscripción dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento, algo que no ocurrió en estos casos.

Ahora, mientras regularizan los trámites, se notificó que las empresas no podrán producir ni comercializar los productos afectados.

Empresas notificadas