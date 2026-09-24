Pachu Peña reveló sin querer quién será el primer eliminado de “MasterChef Celebrity”

El humorista Pachu Peña dejó a todos sin palabras cuando reveló quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity antes de que el reality vuelva a la pantalla de Telefe.

Todo ocurrió durante un móvil con LAM (América), donde el participante, entre risas nerviosas, dejó al descubierto el secreto que la producción intentaba resguardar.

Al ser consultado por su agenda laboral para octubre, Pachu repasó sus proyectos y, sin filtro, deslizó: “Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”.

La charla tomó otro rumbo cuando el cronista le preguntó por posibles giras teatrales en el exterior. Fue entonces que Pachu, entre carcajadas, admitió: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”.

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Ya sin vuelta atrás, detalló que viajará junto a José María Listorti y Sebastián Almada para hacer la obra Tertawa en una gira por España, recorriendo ciudades como Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.

Cuando le consultaron si los shows arrancan en octubre, Pachu no pudo contener la risa y respondió con ironía: “Sí, vos sabés que sí”. El movilero notó que estarían varias semanas fuera del país, pero el humorista intentó disimular: “No, cinco días, cinco días, en pocos días estamos corriendo de un lado para el otro”. Incluso bromeó con la posibilidad de regresar al programa por el repechaje: “Obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta…”, insinuó. (TN)