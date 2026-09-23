Nació en Cinco Saltos, estudió contador en la UNS y ahora la rompe cantando en el mundo árabe

Del corazón de la Patagonia a los escenarios más exigentes del mundo árabe. El artista argentino Tobías Lestelle (cuyo nombre real es Gisbert Zúñiga Gustavo) consiguió un importante logro profesional al consagrarse semifinalista de Egypt's Got Talent, uno de los shows de televisión de mayor audiencia en Medio Oriente y norte de África.

Con una técnica que fusiona el canto lírico y el popular, conquistó al jurado interpretando If I can’t love her (Si no puedo amarla) de La Bella y la Bestia, en la célebre versión de Carlos Marín (Il Divo). Su audición le abrió las puertas de una competencia donde fue el único representante de su país.

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Gisbert es bisnieto de los fundadores de la colonia La Picasa (origen de la ciudad rionegrina de Cinco Saltos). Nacido en una familia de inmigrantes españoles donde el arte era una tradición, heredó el destino de su abuela, una cantante a la que los mandatos de su época le prohibieron subir a los escenarios.

Su camino artístico comenzó a los 6 años. Cuenta que se escapó de su casa para ir a la sala del Teatro Municipal de Ensayos, se plantó ante la directora coral Marcela Santiago siendo el único varón en una sala llena de niñas y le dijo: "Yo quiero cantar". Desde ese día, jamás se bajó de las tablas.

Durante su adolescencia se radicó en Bahía Blanca, donde comenzó a estudiar Contador Público en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sin embargo, asegura que su vocación fue más fuerte.

Trabajando en el departamento contable del Hospital Italiano, se autofinanció sus estudios y logró una de las 14 vacantes entre cientos de aspirantes en el Conservatorio de Música de nuestra ciudad.

Su paso por las academias de Valeria Lynch y Laura Fidalgo (donde ganó el primer premio en Comedia Musical) lo consolidó en roles protagónicos como Lumiere en La Bella y la Bestia o Príncipe en Cenicienta. El quiebre definitivo llegó al fundar su propia compañía, Renard Producciones, interpretando a Zazá en La Cage Aux Folles.

Tras dar el salto a Europa, encadenó contratos en resorts y cruceros de Malta, Grecia, Finlandia y Egipto, consolidándose actualmente como la voz principal del Savoy Group en la ciudad turística egipcia de Sharm El Sheikh, mientras prepara sus valijas para presentarse en Dubai.

"Jamás olvido a ese niño de 6 años que con valentía decidió cruzar sus propios límites por sus sueño. Ese fue el guerrero que construyó a Tobías Lestelle", concluyó.